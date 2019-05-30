Son dakika haberi... Başkan Erdoğan 'Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni açıklıyor

AHaber CANLI YAYIN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Yargı Reformu Stratejisi Belgesi"ni açıklıyor.



İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Devleti adalet üzerinde inşa eden bir medeniyetin temsilcileri olarak bu mesele bizim önceliklerimiz arasında ilk sırada yer almıştır.

Adalet mülkün temelidir diyerek, devleti adaletin üstünde inşa eden bir medeniyetin temsilcileri olarak bu mesele hep önceliklerimiz arasında yer aldı.

Yargı Reformu Strateji Belgesini sonraki reform belgelerinin başlangıcı olarak görebiliriz. Türkiye'nin AB üyeliği sürecinde en büyük kazanımlarından biri reform çalışanlarını hayata geçirme kabiliyetini geliştirmiş olmasıdır. Biz bu reformlara AB istediği, dayattığı için değil milletimizin ihtiyacı olduğu için sahip çıkıyoruz.

Adaletin güçlü, güçlülerin de adaletli olduğu toplumlar hızla büyür, kalkınır, zenginleşir. Adalet temeli çürük olan hiçbir toplumun ve devletin uzun süre ayakta kalma şansı yoktur. Kanunu Sultan Süleyman Han "Kılıcın yapamadığını adalet yapar" demiştir.





Merhum İzzetbegoviç'in 'Biz savaşı öldüğümüzde değil düşmanlarımıza benzediğimizde kaybederiz' sözünü asla unutmayacağız.

Elbette sıkıntıya düştüğümüz konuar var ama her şeye rağmen kendi kültürümüze olan bağları muhafaza ediyoruz. Yargı Reformu Belgesi güven veren, erişilebilir adalet noktasıyla hazırlanmıştır. Mevzuattan kaynaklanan sıkıntıları süratle çözmekte kararlıyız.

Yargı Reformu Belgesi içerdiği birçok amaç ve hedefle vatandaşlarımızın sisteme duyduğu güveni artıracaktır. Bu belgeyle verilen sözler tutulmuyorsa da AB üyeliğine bağlılığımızı da ifade ediyoruz.

Yar Reformu Stratejisinde 2 temel perspektif, 9 amaç, 63 hedef, 256 faaliyet bulunuyor.

İfade özgürlüğünü demokrasinin en önemli şartı olarak görüyoruz. Belgenin üzerine oturduğu iki perspektiften biri hak ve özgürlüklerdir. Türkiye, işkence ve kötü muameleye sıfır tolerans anlayışını benimsemiş bir ülkedir. Sistematik işkence veya kötü muamele ifadeleri artık geride kalmıştırç Toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin güvence altına alınması gibi birçok konuda önemli yenilikler getiriyoruz.

Önümüzdeki dönemde adil yargılanma hakkının daha etkin şekilde korunmasını istiyoruz. Uyuşmazlıkların alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleriyle çözülmesi önceliklerimiz arasındadır.

9 amaçtan ilki hak ve özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesi. İkinci temel perspektif adalet sisteminin işleyişidir. Adalet hizmetine ulaşmanın kolaylaştırılması önceliğimiz.





AB, AB Konseyi, Venedik Komisyonu ve AİHM'in değerlendirmelerini gözterek mevzuat paketleri hazırlıyoruz.

Tutukluluk yargılayı asıl yöntem olarak görüyoruz. Tutukluluk tedbirine zorunlu hallerde sağlayacak düzenlemeler yapacağız.

İkinci amaç yargı bağımsızlığı , tarafsızlığı ve şeffaflığın getirilmesi.

Hakim ve savcılara ilk kez coğrafi teminat getiriyoruz. Hakimliğe ve savcılığa girişteki mülakat ekibini genişletiyoruz. Mesleki liyakatı artırmak gayesiyle mesleki kıdem şartlarını yeniliyoruz. Hakimler ve savcukar hakkındaki disiplin prosedürlerini yeniden yapılandırıyoruz.

Üçüncü amaç insan kaynaklarının nitelik ve niceliğin artırılmasıdır.

Hukuk fakültelerinde eğitim süresi 5 yıla çıkacak, kontenjanlar sınırlandırılacak.

BAKAN GÜL'DEN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de açıklamasında, yargı reformuna ilişkin "Strateji belgemiz, hangi istikamette yol alacağımızı, referanslarımızı ve önceliklerimizi ortaya koyuyor" dedi.

AYRINTILAR GELİYOR...