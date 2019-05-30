Bugünkü
Takvim

Avrupa Birliği'nden skandal rapor: ile yeni fasıl açılmayacak

Avrupa Birliği, 56 yıldır hep aynı bahaneleri sıraladı. Son rapora da ile yeni faslın açılmayacağını yazdı!

Aynı fasıl
Ankara, ​1963'te 'ye gitti. Tam üyelik için istenilen kriterleri yerine getirdi. 2003'te müzakerelere geçildi. Ancak Avrupa Birliği, 'yi almamak için yine bahaneler üretti:

AKDENİZ'DE doğalgaz aramayın.
FETÖ'YE terörist demeyin.
PKK ile mücadele etmeyin.
İSTANBUL seçimlerini yenilemeyin.
SERBEST piyasaya dikkat edin.
YARGI sistemini değiştirin...
AKDENİZ'DE doğalgaz aramayın.
FETÖ'YE terörist demeyin.
PKK ile mücadele etmeyin.
iSTANBUL seçimlerini yenilemeyin.
SERBEST piyasaya dikkat edin.
YARGI sistemini değiştirin...



Türkiye ile ilgili skandal raporu AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn hazırladı.

Türkiye rapora tepki gösterdi Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, "Raporda yer alan haksız ve orantısız eleştirileri kabul etmemiz mümkün

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriAvrupa Birliği'nden skandal rapor: Türkiye ile yeni fasıl açılmayacak
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri