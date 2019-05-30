Ankara, 1963'te AB'ye gitti. Tam üyelik için istenilen kriterleri yerine getirdi. 2003'te müzakerelere geçildi. Ancak Avrupa Birliği, Türkiye'yi almamak için yine bahaneler üretti:
AKDENİZ'DE doğalgaz aramayın.
FETÖ'YE terörist demeyin.
PKK ile mücadele etmeyin.
İSTANBUL seçimlerini yenilemeyin.
SERBEST piyasaya dikkat edin.
YARGI sistemini değiştirin...
AKDENİZ'DE doğalgaz aramayın.
FETÖ'YE terörist demeyin.
PKK ile mücadele etmeyin.
iSTANBUL seçimlerini yenilemeyin.
SERBEST piyasaya dikkat edin.
YARGI sistemini değiştirin...
Türkiye ile ilgili skandal raporu AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn hazırladı.
Türkiye rapora tepki gösterdi Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, "Raporda yer alan haksız ve orantısız eleştirileri kabul etmemiz mümkün
AKDENİZ'DE doğalgaz aramayın.
FETÖ'YE terörist demeyin.
PKK ile mücadele etmeyin.
İSTANBUL seçimlerini yenilemeyin.
SERBEST piyasaya dikkat edin.
YARGI sistemini değiştirin...
AKDENİZ'DE doğalgaz aramayın.
FETÖ'YE terörist demeyin.
PKK ile mücadele etmeyin.
iSTANBUL seçimlerini yenilemeyin.
SERBEST piyasaya dikkat edin.
YARGI sistemini değiştirin...
Türkiye ile ilgili skandal raporu AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn hazırladı.
Türkiye rapora tepki gösterdi Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, "Raporda yer alan haksız ve orantısız eleştirileri kabul etmemiz mümkün
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.