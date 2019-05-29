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  • 29.05.2019 21:47
  • Son Güncelleme: 29.05.2019 21:47

Telefon dolandırıcıları üniversite öğrencisi çıktı

’da bir vatandaşı kendilerini emniyet müdürü olarak tanıtıp dolandırmaya çalışan dolandırıcılar parayı almak için bekledikleri adreste jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Üniversite öğrencisi oldukları belirlenen zanlılar sorgulanmak üzere Bartın İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Dolandırıcılar üniversite öğrencisi çıktı

'da bir vatandaşı kendilerini emniyet müdürü olarak tanıtıp dolandırmaya çalışan şahıslar, kıskıvrak yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Bartın'ın Kızılelma köyünde yaşayan B.C. isimli vatandaşı telefonla arayan dolandırıcılar, emniyet müdürü olduklarını, çok gizli bir terör operasyonu yürüttüklerini ve B.Ç.'nin de 578 kişilik terör örgütü listesinde yer aldığını söyledi. Dolandırıcılar, operasyon kapsamında B.Ç.'den evinde bulunan değerli eşyaları ve bankadaki 60 bin lirayı verdikleri adrese getirmesini ve operasyondan kimseye bahsetmemesini istedi.

PARAYI ALMAK İÇİN GELDİLER KISKIVRAK YAKALANDILAR
Durumdan şüphelenen B.Ö. Kızılelma Jandarma Karakol Komutanlığına giderek durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İhbarın ardından harekete geçen jandarma ekipleri, dolandırıcıları parayı almak için bekledikleri adreste kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Üniversite öğrencisi oldukları belirlenen zanlılar sorgulanmak üzere Bartın İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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