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  • Son Güncelleme: 29.05.2019 21:41

, Fatih'te çarşamba pazarını gezdi

AK Başkan Adayı , Fatih’teki çarşamba pazarını dolaşarak esnafla sohbet etti. Yıldırım, Başkanı M. Ergün Turan’dan ın tezgah kapatmaları saat 20.00’yi geçtiği takdirde ceza kesilmemesi için müsamaha istedi.

Binali Yıldırım'dan pazarcılara müjde! Ceza kesilmeyecek

AK Başkan Adayı , Fatih'teki çarşamba pazarını ziyaret etti. Pazar ziyaretinde Yıldırım'a, Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker ve Başkanı eşlik etti.

Yıldırım, tezgahları dolaşarak esnafla sohbet etti. Pazar esnafı, saat 20.00'den sonra tezgahlarını kapatmadıkları takdirde ceza yediklerini söyleyerek Yıldırım'dan konuya bir çözüm kazandırmasını istedi.

AK Parti Adayı Binali Yıldırım da Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan'a pazar esnafına saat konusunda müsamaha gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Esnafa "hayırlı işler" dileyen Yıldırım'a, pazar esnafı ve pazara alışverişe gelen vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar, AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım'a sarılarak birlikte fotoğraf çektirdi.

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