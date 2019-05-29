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  • Son Güncelleme: 29.05.2019 11:28

Son dakika: 'nün yapılanması davasında flaş gelişme

'nün yapılanması davasında, eski başkan 'ın da aralarında bulunduğu 26 sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

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