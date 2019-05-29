Kadri Gürsel'e kelepçe takıldı yalanıyla yaygara koparmışlardı! Gerçek ortaya çıktı

Kadri Gürsel hakkında 2 yıl 6 ay hapis cezası nedeniyle davetiye çıkarıldığı, teslim olması gereken sürenin son günü olan dün (29 Mayıs) Çağlayan Adliyesi'ne geldiği öğrenildi.



ÇAĞLAYAN ADLİYESİ'NDE VE METRİS CEZAEVİNE GİDERKEN KELEPÇE TAKILMADI

Hükümlü Kadri Gürsel, Çağlayan Adliyesi'ndeki işlemleri tamamlandıktan sonra polis tarafından kelepçe takılmadan Metris Cezaevine götürüldü. Kadri Gürsel'e Çağlayan Adliyesi içerisinde, dışında ve sonrasında cezaevine götürülürken kelepçe takılmadığı bildirildi.



CEZAEVİ GİRİŞİNDE PROSEDÜR GEREĞİ KELEPÇE TAKILDI

Jandarma görevlilerinin Kadri Gürsel'e cezaevi girişinde prosedür gereği kelepçe takılmadan alınamayacağı ifade ettiği, cezaevine alınırken Metris Cezaevi giriş kapısı önünde jandarma tarafından kelepçe takıldıktan sonra hemen içeri alındığı öğrenildi.

Hükümlü Kadri Gürsel'in söz konusu işlemin hemen ardından tahliye işlemlerinin yapıldığı bildirildi.

KENAN KIRAN / SABAH