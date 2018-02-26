Tutuklu bulunduğu süre boyunca Türkiye'de basın özgürlüğü olmadığı iddiasıyla hakkında gündem yaratılmaya çalışılan Cumhuriyet yazarı Kadri Gürsel, sosyal medya hesabı üzerinden attığı tweetle büyük bir skandala imza attı.

Suriye'de kullanılan ve ölümcül bir kimyasal gaz olan klorin (CL2) gazının ölümcül olmadığını iddia eden Gürsel; Suriyeli insanlara, çocuklara, bebeklere ve doğaya verdiği değeri gözler önüne serdi! İnsani değerlere saygılı, hümanist olarak pazarlanmaya çalışılan Gürsel, söz konusu Müslüman Suriyeliler olunca gerçek yüzünü bir kez daha gözler önüne sererek içindeki nefreti kustu.

Suriye'de atılan kimyasal gazlardan rahatsızlık duymayan Kadri Gürsel, Gezi Olayları sırasında polisin provokatörleri dağıtmak için kullandığı biber gazı konusunda ise ortalığı ayağa kaldırmaya gayret etmişti! Biber gazını adeta öldürücü bir silahmış gibi göstermeye çalışan Gürsel, söz konusu Türkiye karşıtı provokatörler olunca göğsünü onlara siper etmekten kendini alıkoyamamıştı.

Gürsel'in ölümcül olmadığını iddia ettiği CL2 gazı insanlara kalıcı hasar vermenin yanı sıra litre başına 2,5 mg klor içeren hava birkaç dakika solunursa ölümlere sebep olabiliyor.