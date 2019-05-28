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  • Son Güncelleme: 29.05.2019 00:35

Emine Erdoğan, 'nın eşi ile 'ni ziyaret etti

Başkan 'ın eşi Emine Erdoğan, "Ülkemize resmi ziyarette bulunan Berhan Salih'in eşi ile 'da 'ni ziyaret ettik. ve bitkiler konusuyla yakından ilgilenen Salih ile Irak ve florası hakkında keyifli bir sohbet gerçekleştirdik" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Irak Cumhurbaşkanı Berhan Salih'in eşi Serbagh Salih, Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi'ni ziyaret etti.

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