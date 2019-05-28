Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Irak Cumhurbaşkanı Berhan Salih'in eşi Serbagh Salih, Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi'ni ziyaret etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Irak Cumhurbaşkanı Berhan Salih'in eşi Serbagh Salih, Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi'ni ziyaret etti.
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