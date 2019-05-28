Komandolar 'Pençe' Harekatı'nda PKK kamplarını böyle imha etti
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde dün başlatılan Pençe Harekatı'na ilişkin yeni görüntüler paylaştı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada (MSB) "Pençe Harekâtı kapsamında Komandolar Hakurk'ta PKK’lı teröristlerin inlerinde... 8 bölmeli bir sığınakta bulunan EYP malzemeleri, tuzaklı EYP’ler, roket mühimmatları ve çok miktarda yaşam malzemesi imha edildi" denildi.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde dün başlatılan Pençe Harekatı'na ilişkin yeni görüntüler paylaştı.
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