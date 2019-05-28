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  • Son Güncelleme: 28.05.2019 18:37

Komandolar 'Pençe' Harekatı'nda kamplarını böyle imha etti

ndan (MSB) Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde dün başlatılan 'na ilişkin yeni görüntüler paylaştı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada (MSB) "Pençe Harekâtı kapsamında 'ta ’lı teröristlerin inlerinde... 8 bölmeli bir sığınakta bulunan EYP malzemeleri, tuzaklı EYP’ler, roket mühimmatları ve çok miktarda yaşam malzemesi imha edildi" denildi.



Milli Savunma Bakanlığından (MSB) Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde dün başlatılan Pençe Harekatı'na ilişkin yeni görüntüler paylaştı.

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