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  • Son Güncelleme: 28.05.2019 18:31

'da 69 yılın sıcaklık rekoru kırıldı

'nün verilerine göre 'da bugün 35.4 derece ile son 69 yılın sıcaklık rekoru kırıldı.

İstanbul'da 69 yılın sıcaklık rekoru kırıldı!

'da bugün 35.4 derece ile son 69 yılın sıcaklık rekoru kırıldı.

69 YILIN MAYIS AYI SICAKLIK REKORU
'nden alınan bilgiye göre, İstanbul'da 27 Mayıs 1950'de 34.5 dereceyle kayıtlara geçmişti. Bugün ise son 69 yılın en sıcak Mayıs'ı yaşandı. 'da sıcaklık 35.4 derece ölçüldü.

'de de hava sıcaklığı 34.7 derece oldu. Meteoroloji yetkilileri, Mayıs ayının sonraki günlerinde hava sıcaklığının 28-30 derece arasında seyredeceğini belirtti.

Sıcaklığın yoğun olarak hissedildiği Anadolu yakasında vatandaşlar deniz kenarı ve gölgelik alanlara akın etti. Kimi denize girdi kimi ise ağaç altında dinlenmeyi tercih etti.

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