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  • 28.05.2019 18:05
  • Son Güncelleme: 28.05.2019 18:05

'de terör operasyonu

'nin ilçesinde terör örgütü /'ya yönelik operasyonda tespit edilen sığınıkta yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Hakkari'de terör operasyonu

'nin ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda tespit edilen sığınakta yapımında kullanılan malzemeler bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince, bölücü terör örgütü /'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Güvenlik güçlerince Aşağıölçekli Mahallesi Sadullah Tepe kırsal alanında belirlenen sığınakta 12 kilogramlık kesilmiş 2 mutfak tüpü, 3 pil bloğu ve çok sayıda pil, 12 voltluk akü, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan çok miktarda kablo, 2 uyku tulumu, 3 battaniye ve sığınak yapımında kullanılan çok sayıda inşaat malzemesi (kazma, çekiç, murç vb.) ele geçirildi.

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