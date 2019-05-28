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  • 28.05.2019 22:36
  • Son Güncelleme: 28.05.2019 22:40

'ndan sine yalanlama

sinin bir haber daha yalanlandı. TBF Başkanı , Başkan 'ın sanatçı ve sporcularla 'nda bir araya geldiği iftar organizasyonuna katılmadığı yönünde Sözcü gazetesinde yer alan haberi yalanladı.

Hidayet Türkoğlu'ndan Sözcü'ye yalanlama

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı (TBF) sinin haberini yalanladı. Türkoğlu, Başkan 'ın sanatçı ve sporcularla 'nda bir araya geldiği iftar programına katılmadığı yönündeki haberlerin, gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Hidayet Türkoğlu, "İftara katılmadığım yönünde yalan haber yapan Sözcü gazetesi; kaliteli ve dürüst habercilik için hakkımda haber yapmadan önce benden veya ekibimden bilgi alabilirsiniz. Türk sporuna ve Türk basketboluna inandığım doğru ve dürüst yolda hizmet vermeye devam edeceğimi kamuoyuna saygıyla bildiririm" ifadelerini kullandı.
Hidayet Türkoğlu, iftarda çekilen ve kendisinin de yer aldığı fotoğrafı da paylaştı.


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