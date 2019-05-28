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  • Son Güncelleme: 28.05.2019 22:34

Cumhurbaşkanlığı'ndan 'Pençe' Harekatı açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "'yi hedef almaya cüret eden terör örgütleri ve destekçilerini, ülkemizin her köşesinden de sınırlarımızdan da temizlemeye devam edecek, istikrarımızdan asla ödün vermeyeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan 'Pençe' Harekatı açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 'Pençe' Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

ÖDÜN VERMEYECEĞİZ
Oktay, "Türkiye'yi hedef almaya cüret eden terör örgütleri ve destekçilerini, ülkemizin her köşesinden de sınırlarımızdan da temizlemeye devam edecek, istikrarımızdan asla ödün vermeyeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Oktay, "Pençe Operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyinde terör örgütlerine karşı kahramanca mücadele veren Mehmetçiklerimize başarılar diliyorum. Rabbim ordumuzu muzaffer kılsın" dedi.

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