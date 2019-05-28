Binali Yıldırım'dan sürpriz ziyaret

Binali Yıldırım paylaşımında şu ifadeleri kullandı: İstanbul Trabzon Federasyonu'nun davetinde Karadenizli hemşehrilerimizle sahur yapmanın mutluluğunu yaşadık. İstanbul hepimizin, Karadenizli kardeşlerimizin destek ve özverisiyle daha çok çalışıcağız.
İşte o paylaşım:
BİNALİ YILDIRIM'DAN FATİH KARAGÜMRÜKSPOR'A KUTLAMA
Binali Yıldırım, Spor Toto 1.Ligi'ne yükselme başarısı gösteren Fatih Karagümrük'le ilgili de paylaşımda bulundu.
Yıldırım ''Play-off finalinde 1. Lig'e yükselme başarısı gösteren Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nü ve değerli taraftarlarını kutluyorum. Final müsabakasında göstermiş oldukları mücadele için Sakaryaspor'umuzu da tebrik ediyorum.'' ifadelerini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.