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  • 29.05.2019 05:50
  • Son Güncelleme: 29.05.2019 05:50

'dan sürpriz ziyaret

Cumhur İttifakı Başkan Adayı , Derneği'nin davetine icabet etti. Yıldırım o ana ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

Binali Yıldırım'dan sürpriz ziyaret

paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Federasyonu'nun davetinde Karadenizli hemşehrilerimizle sahur yapmanın mutluluğunu yaşadık. İstanbul hepimizin, Karadenizli kardeşlerimizin destek ve özverisiyle daha çok çalışıcağız.

İşte o paylaşım:



BİNALİ YILDIRIM'DAN FATİH KARAGÜMRÜKSPOR'A KUTLAMA

Binali Yıldırım, 1.Ligi'ne yükselme başarısı gösteren 'le ilgili de paylaşımda bulundu.

Yıldırım ''Play-off finalinde 1. Lig'e yükselme başarısı gösteren Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nü ve değerli taraftarlarını kutluyorum. Final müsabakasında göstermiş oldukları mücadele için Sakaryaspor'umuzu da tebrik ediyorum.'' ifadelerini kullandı.

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