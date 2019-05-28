Binali Yıldırım'dan sürpriz ziyaret

Binali Yıldırım paylaşımında şu ifadeleri kullandı: İstanbul Trabzon Federasyonu'nun davetinde Karadenizli hemşehrilerimizle sahur yapmanın mutluluğunu yaşadık. İstanbul hepimizin, Karadenizli kardeşlerimizin destek ve özverisiyle daha çok çalışıcağız.

İşte o paylaşım:









BİNALİ YILDIRIM'DAN FATİH KARAGÜMRÜKSPOR'A KUTLAMA

Binali Yıldırım, Spor Toto 1.Ligi'ne yükselme başarısı gösteren Fatih Karagümrük'le ilgili de paylaşımda bulundu.

Yıldırım ''Play-off finalinde 1. Lig'e yükselme başarısı gösteren Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nü ve değerli taraftarlarını kutluyorum. Final müsabakasında göstermiş oldukları mücadele için Sakaryaspor'umuzu da tebrik ediyorum.'' ifadelerini kullandı.



