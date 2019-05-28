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  • 29.05.2019 06:50
  • Son Güncelleme: 29.05.2019 06:50

Son dakika: ’ta feci motosiklet

’ta meydana gelen motosiklet sında iki kişi yaralandı. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği motosiklet kaldırıma çarparak devrildi. Kaza nedeniyle nde trafik yoğunluğu yaşandı.

İstanbul'da feci kaza

saat 00:30 sıralarında Vişnezade Mahallesi 'nde meydana geldi. İddiaya göre istikametinden Karaköy istikametine doğru seyir halindeki 'ın kullandığı 34 KC 6699 plakalı motosiklet Dolmabahçe Caddesi'nde aşırı hız nedeniyle kontrolden çıktı. Kaldırıma çarpan motosiklette bulunan sürücü Batuhan Özkan ve arkasında bulunan Salim Ekinci kaldırıma savruldu.

İLK MÜDAHALELERİ OLAY YERİNDE YAPILDI
Kazanın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan Özkan ve Ekinci hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza nedeniyle Dolmabahçe Caddesi Karaköy istikametinde trafik durma noktasına geldi.ÿ

GÖRGÜ TANIĞI KAZAYI ANLATTI
Kaza anında kaldırımda yürüyen vatandaş yaşananları anlattı. Kaldırımda yürüdüğünü söyleyen görgü tanığı, "Arkadaşlar virajı alamadılar, biraz sert geldiler. Savrulma sonucu devrildiler" dedi.

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