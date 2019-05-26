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  • Son Güncelleme: 27.05.2019 08:58

Son dakika: ’da bin polisle dev operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü ve ekipleri yaklaşık bin kişiyle satıcılarına yönelik şafak operasyonu gerçekleştirdi. Koç başlarıyla evlere giren ekipler, çok sayıda gözaltı gerçekleştirdi.


, Özel Hareket, , Asayiş Şube ve Narkotik köpeği dahil olmak üzere bin kişilik polis ekibi başta Bursa merkezli olmak üzere Mustafakemalpaşa ve Karacabey ilçelerinde izini sürdükleri ve daha önceden belirledikleri çok sayıda ikamet ve şahıslara yönelik şafak operasyonu gerçekleştirdi. Operasyon süresince ekipleri koç başlarıyla kapıları kırıp girerken, çevik kuvvet ekipleri geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Şehrin giriş ve çıkışları trafik ve asayiş ekipleri tarafından tutularak çok sayıda araç ve vatandaşın kimlik sorgulaması yapıldı. Operasyon sonucu çok sayıda kişi gözaltına alınırken resmi rakamların emniyet müdürlüğü tarafından açıklanması bekleniyor.

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