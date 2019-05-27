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  • Son Güncelleme: 27.05.2019 09:30

Son dakika: 'ndan aşısı müjdesi!

nca, ile aşı, aşısı ve ilaçları konusunda çalışma grubu kurma kararı alındığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığı'ndan kanser aşısı müjdesi!
Son dakika haberi... 'ndan yapılan açıklamada "Uluslararası işbirliğimizi artırıyoruz. Küba ile aşı, kanser aşısı ve ilaçları konusunda çalışma grubu kurma kararı alındı. Küba'dan bir heyet bu hafta ülkemize geliyor. " denildi.

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