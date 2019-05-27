Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Uluslararası işbirliğimizi artırıyoruz. Küba ile aşı, kanser aşısı ve ilaçları konusunda çalışma grubu kurma kararı alındı. Küba'dan bir heyet bu hafta ülkemize geliyor. " denildi.
Son dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan kanser aşısı müjdesi!
Sağlık Bakanlığınca, Küba ile aşı, kanser aşısı ve ilaçları konusunda çalışma grubu kurma kararı alındığı bildirildi.
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