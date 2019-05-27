İstanbul İl Seçim Kurulu, 23 Haziran'da tekrarlanacak seçimde yarışacak kesin aday listesini açıkladı.
AK Parti, CHP, Saadet Partisi, ve Vatan Partisi adaylarının yanı sıra 17 bağımsız aday da yarışacak.
İstanbul İl Seçim Kurulu, 23 Haziran'da tekrarlanacak seçimde yarışacak kesin aday listesini açıkladı.
AK Parti, CHP, Saadet Partisi, ve Vatan Partisi adaylarının yanı sıra 17 bağımsız aday da yarışacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.