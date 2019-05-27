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  • 27.05.2019 13:21
  • Son Güncelleme: 27.05.2019 13:21

Son dakika... : 'a ilişkin eylem planımızı hazırlayacağız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'da yıkılan binaların yerine yenilerinin yapıldığını söyledi ve 'a ilişkin eylem planı hazırlayacaklarını belirtti.

Bakan duyurdu: İstanbul için eylem planı hazırlanacak

Bakan Kurum şunları söyledi:

Kendiliğinden yıkılan bir bina, dönüşümü hızlı biçimde yaptık. Vatandaşların da ilk günden bu yana yanında olmak suretiyle yanlarında olmaya çalışıyoruz. Taşınma ve kira yardımı vermeye devam edeceğiz.

Konutlarımızı gezdik. Bittiği zaman değer anlamında, metrekare anlamında oldukça kullanışlı daireler. Vatandaşımız o noktada da şanslılar.

Biz 'ta çalışmalarımızı yürütüyoruz. 18 Mayıs'ta süresi dolan genelde kapsamında belediyelerimize riskli alanların bildirilmesi talimatını vermişti. Süresi doldu. Yakın planda da 'a ilişkin eylem planımızı hazırlayacağız. 50 bin konutluk gönüllü dönüşümü içerecek acil eylem planını yapıyor olacağız.

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