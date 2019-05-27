Bakan Kurum şunları söyledi:



Kendiliğinden yıkılan bir bina, dönüşümü hızlı biçimde yaptık. Vatandaşların da ilk günden bu yana yanında olmak suretiyle yanlarında olmaya çalışıyoruz. Taşınma ve kira yardımı vermeye devam edeceğiz.

Konutlarımızı gezdik. Bittiği zaman değer anlamında, metrekare anlamında oldukça kullanışlı daireler. Vatandaşımız o noktada da şanslılar.

Biz Kartal'ta çalışmalarımızı yürütüyoruz. 18 Mayıs'ta süresi dolan genelde kapsamında belediyelerimize riskli alanların bildirilmesi talimatını vermişti. Süresi doldu. Yakın planda da İstanbul'a ilişkin eylem planımızı hazırlayacağız. 50 bin konutluk gönüllü dönüşümü içerecek acil eylem planını yapıyor olacağız.