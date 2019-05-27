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  • 27.05.2019 11:28
  • Son Güncelleme: 27.05.2019 11:28

Son dakika: operasyonunda 56 kişi gözaltına alındı

Narkotik ekiplerince 29 ilde düzenlenen operasyonunda, kullanımını aracılığıyla özendiren 56 kişi gözaltına alındı.

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