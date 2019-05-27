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  • Son Güncelleme: 02.06.2019 14:42

in belirlediği fitre ücreti 2019 yılı için oldu

'Oruç tutmayan ne kadar para verecek? Fidye nedir, fidye miktarı ne kadar?' sorularının yanıtları Ramazan ayının yaklaşması ile birlikte herkes tarafından merak ediliyor.

Oruç tutmayan kaç para verecek? 2019 yılı fitre miktarı belirlendi. Diyanetin belirlediği fitre ücreti 2019 yılı için 23 lira oldu. Oruç fidyesi de her gün için bu rakam üzerinden hesaplanıp verilecek. Fidye; oruç ibadetinin yerine getirilememesi veya hac ibadetinin edası sırasında işlenen birtakım kusurların giderilmesi için ödenen maddi bedel olarak biliniyor.

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