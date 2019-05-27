Binali Yıldırım'dan seçim kampanyasına hız verdi Yıldırım, İstanbul için sandık bazlı seçim kampanyasına hız verdi. Küskünler tespit edildi. Seçmenlerle ev sohbetlerinde bire bir görüşme yapılarak ikna yöntemi benimsendi.

AK Parti, yenilenen İstanbul seçimleri için sandık bazlı seçim kampanyası yürütmeye başladı. AK Parti Kadın Kolları tarafından hız verilen çalışmada, öncelikli olarak Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım ile CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu arasında farkın fazla olduğu yerde seçmenle buluşulacak. Kampanyanın ikinci ayağı ise AK Parti seçmeni olup da sandığa gitmeyen seçmeni ikna etmek olacak. İstanbul'daki 31 bin sandık tek tek incelendi. AK Parti öncelikli olarak İmamoğlu'nun çok oy aldığı sandıklara yönelik çalışmalara hız verdi. AK Parti Kadın Kolları, mahalle temsilcileri ile temasa geçti. Ev sohbetleri ile seçmenle bir araya gelinip talepleri not edilmeye başlandı. AK Parti'nin, yöneleceği bir diğer seçmen kitlesi ise sandığa gitmeyen AK Parti seçmeni oldu. Yine sandık bazlı yapılan çalışmalarda sandığa gitmeyen seçmenin büyük çoğunluğunun, daha önce AK Parti'ye oy veren ilçelerde olduğu belirlendi. Yaklaşık 900 bin olan bu seçmene ulaşmak için yine AK Parti Kadın Kolları devreye girdi. Seçmeni sandığa götürmek için gezilecek tüm evler tek tek belirlendi.



CHP ADAYI MAĞDURMUŞ! HADİ ORADAN

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "CHP adayı mağdurmuş. Hadi oradan. Bir mağdur varsa benim. Bizim oylarımız çalındı. Kim mağdur etti bizi? İşini düzgün yapmayan seçim kurulu başkanları mağdur etti. Eğer yüzde 90'ını saydırsaydık seçimin tekrarına gerek kalmayacaktı. CHP, bunu bildiği için şiddetle karşı çıktı" dedi.





EDA IŞIK​