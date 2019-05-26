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  • Son Güncelleme: 27.05.2019 06:58

'nün uşağı hakkında ’i hedef alan mesajları nedeniyle iddianame hazırlandı

’nün darbe girişimi sürecinde yasa dışı ses kayıtlarını servis etmekten 19 yıl hapis cezasına çarptırılan eski Milletvekili hakkında sosyal medya hesabından ’i hedef alan mesajları nedeniyle iddianame hazırlandı.

CHP’li Eren Erdem MİT’i hedef almış

'nün darbe girişiminde yasa dışı ses kayıtlarının servis edildiği kapatılan Karşı gazetesinin eski Genel Yayın Yönetmeni , 2015 Kasım'da yapılan milletvekili seçiminde listesinden Meclis'e girmişti. 24 Haziran'daki seçimlerde ise liste dışı kalan Erdem hakkında, söz konusu ses kayıtlarının yayınlanmasına ilişkin 22 yıl hapis istemiyle dava açılmıştı. Dava başlamadan Almanya'ya gitmek isteyen Erdem'in pasaportuna yurt dışı yasağı nedeniyle el konulmuştu.

MİT'İ HEDEF ALDI
Yargılama sonucunda "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan Eren Erdem hakkında, Twitter paylaşımları nedeniyle yeni bir dava daha açıldı. Erdem, 11 Mayıs 2018 tarihinde 'i hedef alan paylaşımlarda, "Milli İstihbarat Teşkilatı artık milli değildir. Bir partinin teşkilatıdır. MİT'in tüm birimleri seferber edilmiş. CHP, Saadet, İYİ Parti ve üzerine lider ve yönetici (vekil) kadrolarla alakalı" şeklinde ifadeler kullanmıştı.

BAKANDAN SORUŞTURMA İZNİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca söz konusu paylaşımların ardından Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesinde düzenlenen "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçundan soruşturma dosyası açıldı. Ancak yasaya göre, bu maddeden soruşturma yapılabilmesi adalet bakanının iznine bağlı. Savcılığın talebi üzerine 'nın 18 Mart 2019 tarihli "olur" yazısında, şüphelinin paylaşımlarının Türkiye Cumhuriyeti devletini alenen aşağılama suçu kapsamında değerlendirilebileceği belirtilerek soruşturma izni verildi.

2 YIL HAPİSLE YARGILANACAK
YeniŞafak'ın haberine göre soruşturma izninin ardından SEGBİS aracılığıyla savunması alınan şüpheli Eren Erdem, paylaşımlarının kendisine ait olduğunu kabul etti. Savcılık, Erdem hakkında bu paylaşımları nedeniyle iddianame düzenlendi. Suç konusu paylaşımları iddianameye konulan Erdem'in, 6 aydan 2 yıla hapsi istendi.

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