Gemlik Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden usta sanatçı, geçtiğimiz ocak ayında akciğerlerinin su toplaması nedeni ile hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü sanatçının cenazesi salı günü Gemlik'te toprağa verilecek.

EŞREF KOLÇAK KİMDİR?

Eşref Kolçak, 28 Ocak 1927 Tarihinde Erzurum İspir'de doğdu. Babası İspir Gaziler köyünden Harun Kolçakoğlu, annesi ise daha sonra Hateme adını alan Rus kökenli Katya'dır. 1941 yılında İstanbul'a geldi. Kasımpaşa'da oturdu. Sultan Ahmet Erkek Sanat Enstitüsü'nü bitirdi. Tesfiyecilik, marangozluk okudu. Marangozluk ve ayakkabı tamirciliği gibi işlerde çalıştı. Kasımpaşa'da oturduğu zamanlarda marangoz dükkanı ve mobilya mağazası vardı.

1944 yılında Atilla Revü Opereti'nde tiyatroya başlayan sanatçı, 1945 yılında Ses Tiyatrosuna geçti.

1947 yılında figüranlıktan oyunculuğa geçtiği filmCahide Sonku ile birlikte oynadığı "Fedakar Ana" filmi olmuştur. 1950'li ve 60'lı yıllarda, melodram ve kahramanlık filmlerinin jönü olarak çıktı karşımıza.

Bir Şoförün Gizli Defteri (Atıf Yılmaz), Namus Uğruna, Düşman Yolları Kesti (Osman Seden) önemli filmerinden bazılarıdır.

Sanat hayatı boyunca 200'e yakın sinema filmi ve televizyon dizisinde rol aldı.

Eşref Kolçak, 1982 den beri Bursa'nın Gemlik ilçesindeki evlerinde yaşıyor.

Eşref Kolçak, 1955 de Özcan Kolçak ile evlendi , eşi 13 ocak 2010 da vefat etti. Pop müzik sanatçısı Harun Kolçak'ın babasıdır.

Ödülleri:

1961 - Türk Filmleri Yarışması, "En İyi Erkek Oyuncu" Ödülü, Namus Uğruna

2000 - Antalya Altın Portakal Film Festivali, "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" Ödülü, Güle Güle

2003 - Antalya Altın Portakal Film Festivali, Yıldırım Önal Anı Ödülü

Haziran 2015 ayında Muğla'nın Menteşe ilçesinde çekimlerine başladıkları, senaryosunu Onur Ünlü'nün yazdığı ve Yağmur Ünal'ın yapımcılığını üstlendiği "Uzaklarda Arama" adlı filmin yönetmenliğini Türkan Şoray yapacak. Yağmur Ünal, ayrıca bir hayat kadınını canlandıracağı bu filmde ilk defa oyunculuk da yapacak. Filmin oyuncuları ise Sevda Erginci, Doğa Konakoğlu, Eşref Kolçak,Tanem Sivar, Fırat Tanış, Kaan Urgancıoğlu, Suna Selen, Elif Atakan, Ekin Türkmen, Pınar Göktaş, Sercan Badur, Mehtap Bayri gibi oyuncular olmuştur.

Filmleri ve Dizileri :

- Temel ile Dursun İstanbul'da (Keskin Eşref) (Sinema Filmi) 2016

- Uzaklarda Arama (Sinema Filmi) 2015

- Sürgün İnek (Mikail Dede) (Sinema Filmi) 2013

- Kayıp (Kısa Film) 2013

- Karınca Kapanı (Güven'in Babası) (Sinema Filmi) 2013

- İnsan Aldandı (İsmail Baba) (TV Dizisi) 2011

- Hayat Devam Ediyor (TV Dizisi)

- 2. Sezon (Rum İş Adamı)2012

- 1. Sezon (Muhtar)2011

- Farklı Boyut (Celal) (TV Dizisi) 2011

- Newyork'ta Beş Minare (Fırat ın Dedesi) (Sinema Filmi) 2010

- Kırık Kalpler - Ritmini Arayan... (Turgut) (TV Dizisi) 2009

- Kollama (TV Dizisi)

- 3. Sezon (Mazhar Soyarslan)2010

- Goncakaranfil (Paşa Dede) (TV Dizisi) 2008

- Yalan Dünya (Nezih) (TV Dizisi) 2007

- Tutkunum Sana (Şeref) (TV Dizisi) 2006

- Kınalı Kuzular: Nişanlıya Veri... (Salim Bey) (TV Filmi) 2006

- Zeynep (Seyfi Bey) (TV Dizisi) 2005

- Beşinci Boyut (Hüsnü) (TV Dizisi) 2005

- Yadigar (Ethem Albay) (TV Dizisi) 2004

- Kimsesiz Zaman Tasvirleri (TV Filmi) 2004

- Kayıp Aşklar (Nusret) (TV Filmi) 2004

- Büyük Buluşma (TV Dizisi)

- 1. Sezon 2004

- Çanakkale: Son Kale (Sinema Filmi) 2003

- Yeşilçam Denizi (Tv Programı) 2003

- Umutların Ötesi (TV Dizisi) 2003

- Sırlar Dünyası / Sır Kapısı (TV Dizisi) 2002

- Kınalı Kar (Hulusi) (TV Dizisi) 2002

- Yeşil Işık (Sinema Filmi) 2001

- Derman Bey (Menzir Ağa) (TV Dizisi) 2001

- Aşk Hırsızı (TV Dizisi) 2000

- Ağaçlar Ayakta Ölür (Asım) (Sinema Filmi) 2000

- Güle Güle (Celal) (Sinema Filmi) 1999

- Sırılsıklam (TV Dizisi) 1998

- Aynalı Tahir (TV Dizisi) 1998

- Affet Bizi Hocam (TV Dizisi) (Bölüm)1998

- İntizar (Baba) (TV Dizisi) 1997

- Böyle mi Olacaktı (TV Dizisi) 1997

- Bir Umut (TV Dizisi) 1997

- Hüzün Çiçeği (TV Dizisi) 1996

- Beyaz Show (Kendisi) (Tv Programı) 1996

- Çiçek Taksi (Fırtına Murat ) (TV Dizisi) (2001)1995

- Sahte Dünyalar (Tacettin Karadağ) (TV Dizisi) 1995

- Aşk ve Gurur (Cahit) (TV Dizisi) 1995

- Zirvedekiler (TV Dizisi) 1994

- Kanayan Yara - Bosna Mavi Kara... (TV Dizisi) 1994

- Solan Gül (TV Dizisi) 1993

- Rüyalara Gelin (TV Dizisi) 1993

- Hüdayi Yolu / Aziz Mahmud Hüda... (Üftade Hz.) (Sinema Filmi) 1993

- Berlin in Berlin (Ekber) (Sinema Filmi) 1993

- Yağmur Beklerken (TV Dizisi) 1992

- Polis (Adli Tabip) (TV Dizisi) 1992

- Köroğlu (Halil Paşa) (TV Dizisi) 1991

- Aile Bağları (Hüsamettin) (TV Dizisi) 1991

- Yuva (Sadri) (TV Dizisi) 1990

- Vurguna İnmek (Ramiz Kaptan) (TV Dizisi) 1990

- Kanun Savaşçıları (TV Dizisi) 1989

- Yaşamak (Ahmet Gümüş) (Sinema Filmi) 1988

- Meçhul Tohum (Nilgün'ün Babası / Orhan) (Sinema Filmi) 1988

- Hanım (Necip Bey) (Sinema Filmi) 1988

- Acılar (Sinema Filmi) 1988

- Çatallı Köy (TV Dizisi) 1987

- Yavrumu Kurtarın (Komiser) (Video) 1987

- Kuruluş / Osmancık (Gündüz Bey ) (TV Dizisi) 1987

- Bomba (Sinema Filmi) 1987

- Benim Olsaydın (Abuzer) (Sinema Filmi) 1987

- Çalıkuşu (Şeyh Yusuf Efendi) (TV Dizisi) 1986

- Yarın Ağlayacağım / Erkekler d... (Mazmanoğlu) (Sinema Filmi) 1986

- Dikenli Yol (Aziz) (Sinema Filmi) 1986

- Bir Bayram Sabahı (Video) 1986

- Yaranamadım (Sinema Filmi) 1985

- Suçlu Gençlik (Avukat Sedat Ilgaz) (Sinema Filmi) 1985

- Kahreden Gençlik (Emniyet Amiri) (Sinema Filmi) 1985

- Domdom Kurşunu (Sinema Filmi) 1985

- Altar (Zodiak) (Sinema Filmi) 1985

- İkimiz De Sevdik (Sinema Filmi) 1983

- Küçük Ağa (Binbaşı Hamdi ) (TV Dizisi) 1983

- Kahır (Kadir) (Sinema Filmi) 1983

- Esir (Sinema Filmi) 1983

- Kelepçe (Eşref) (Sinema Filmi) 1982

- Dört Yanım Cehennem (Komiser) (Sinema Filmi) 1982

- Öğretmen Kemal (Dayı Bey) (Sinema Filmi) 1981

- Önce Hayaller Ölür (Sinema Filmi) 1981

- Unutulmayanlar (Eşref ) (Sinema Filmi) 1981

- Takip (Mazhar) (Sinema Filmi) 1981

- Yarabbim (Kemal Bey) (Sinema Filmi) 1980

- Süpermen Dönüyor (Prof. Çetinel) (Sinema Filmi) 1979

- Hayat Harcadın Beni (Kadir) (Sinema Filmi) 1979

- Fırat (Yahya) (Sinema Filmi) 1979

- Kaybolan Yıllar (Aslan Bey) (Sinema Filmi) 1978

- Görünmeyen Düşman (Haldun) (Sinema Filmi) 1978

- Denizin Kanı (Aşır Reis) (TV Dizisi) 1978

- Şeref Sözü (Eşref Bey) (Sinema Filmi) 1977

- Yıkılmayan Adam (Nadir) (Sinema Filmi) 1977

- Yuvanın Bekçileri (Nazım) (Sinema Filmi) 1977

- Lanet / İlenç (Sinema Filmi) 1977

- Hedefteki Adam (Sinema Filmi) 1977

- Hain (Saffet) (Sinema Filmi) 1977

- Bedia (Halil) (Sinema Filmi) 1977

- Avrupa Macerası (Sinema Filmi) 1977

- Akrep Yuvası (Kadırgalı Tahir) (Sinema Filmi) 1977

- Örgüt (Sinema Filmi) 1976

- Tek Başına (Sinema Filmi) 1976

- Seni Sevmekle Suçluyum (Emniyet Amiri Halit) (Sinema Filmi) 1976

- Mikrop (Ahmet) (Sinema Filmi) 1976

- Gurbetçiler Dönüyor (Necmi) (Sinema Filmi) 1976

- Bizim Düğün Ne Zaman (Sinema Filmi) 1976

- Şafakta Buluşalım (Semih Bey) (Sinema Filmi) 1975

- Cemil (Tahsin Erkoç) (Sinema Filmi) 1975

- Şehitler (Emin) (Sinema Filmi) 1974

- Kanlı Sevda (Turgut) (Sinema Filmi) 1974

- Kalleş (Komiser Reha Kasabalı) (Sinema Filmi) 1974

- Eski Kurtlar (Baba) (Sinema Filmi) 1974

- Alo Polis (Sinema Filmi) 1974

- Topal (Ömer Gaffar) (Sinema Filmi) 1973

- Susuz Yaz (Salih) (Sinema Filmi) 1973

- Soğukkanlılar (kemalin babası) (Sinema Filmi) 1973

- Kurt Kapanı (Salih Komutan) (Sinema Filmi) 1973

- Son Duanı Et (Sinema Filmi) 1972

- Cezanı Çekeceksin (Ayhan) (Sinema Filmi) 1972

- Üç Öfkeli Adam (Sinema Filmi) 1971

- Silahlar Affetmez (Sinema Filmi) 1971

- Kartallar (Şeref / Sedat) (Sinema Filmi) 1971

- Ölüm Pazarı (Sinema Filmi) 1970

- Bu Yumruk Sana (Sinema Filmi) 1970

- Bela Çiçekleri (Sinema Filmi) 1970

- Şeytanın Oyunu (Kemal) (Sinema Filmi) 1969

- Satılık Gelin (Sinema Filmi) 1969

- Kardeş Kurşunu (Ahmet) (Sinema Filmi) 1969

- Günahlarını Kanları İle Ödedil... (Sinema Filmi) 1969

- Eşkiya Aşkı (Sinema Filmi) 1969

- Emmioğlu (Sinema Filmi) 1969

- Beyaz Mendilim (Sinema Filmi) 1969

- Mekansız Kurtlar (Sinema Filmi) 1968

- Kızgın Adam (Sinema Filmi) 1968

- Kurşun Yolu (Sinema Filmi) 1968

- Dertli Pınar (Ali Ekinci) (Sinema Filmi) 1968

- Cehennemde Boş Yer Yok (Sinema Filmi) 1968

- Bir Mahkum Kaçtı (Sinema Filmi) 1968

- Kurt Kapanı (Sinema Filmi) 1967

- Kocadağlı (Sinema Filmi) 1967

- Kara Kartal (Kara Kartal) (Sinema Filmi) 1967

- Kadın Parmağı (Ali) (Sinema Filmi) 1967

- İslamoğlu (İslamoğlu) (Sinema Filmi) 1966

- Ölüm Busesi (Sinema Filmi) 1966

- Namus Borcu (Ahmet) (Sinema Filmi) 1966

- Kıran Kırana (Kamil) (Sinema Filmi) 1966

- Kanlı Pazar (Ali) (Sinema Filmi) 1966

- Yumruk Yumruğa (Eşref) (Sinema Filmi) 1965

- Kanunsuzlar (Murat) (Sinema Filmi) 1965

- Düşman Kardeşler (Eşref) (Sinema Filmi) 1965

- Dalgacı Mahmut (Dalgacı Mahmut) (Sinema Filmi) 1965

- Yalnız Efe - Memet Efe (Yüzbaşı Me(h)met/Yalnız Efe) (Sinema Filmi) 1964

- Filinta Kadri (Filinta Kadri) (Sinema Filmi) 1964

- Erkek Ali (Ali) (Sinema Filmi) 1964

- Öksüz Hasan (Sinema Filmi) 1963

- Zoraki Milyoner (Konuk Oyuncu) (Sinema Filmi) 1963

- Yarın Bizimdir (Kerim) (Sinema Filmi) 1963

- Rüzgarlı Tepe (Sinema Filmi) 1963

- Korkusuz Kabadayı (Fikret) (Sinema Filmi) 1963

- Hancının Kızı (Ahmet) (Sinema Filmi) 1963

- Gecelerin Hakimi (Sinema Filmi) 1963

- Cilalı İbo Perili Köşkte (Konuk Sanatçı) (Sinema Filmi) 1963

- Beyoğlu Piliçleri (Şimşek Süleyman) (Sinema Filmi) 1963

- Başımı Belaya Sokma (Demir) (Sinema Filmi) 1963

- Ümitler Kırılınca (Nejat Erdilek) (Sinema Filmi) 1962

- Çıkar Yol (Vedat) (Sinema Filmi) 1962

- Çöpçatan (Orhan) (Sinema Filmi) 1962

- Silah Arkadaşları (Yüzbaşı Doğan) (Sinema Filmi) 1962

- Kurşun Yağmuru (Sinema Filmi) 1962

- Dağlar Bulutlu Efem (Yalnız Mehmet Efe) (Sinema Filmi) 1962

- Boşver Doktor (Dr. Kamil Pınar) (Sinema Filmi) 1962

- Beş Kardeştiler (Ömer) (Sinema Filmi) 1962

- Bardaktaki Adam (Sinema Filmi) 1962

- Aşk Bekliyor (Sinema Filmi) 1962

- Şoför Ahmet (Ahmet) (Sinema Filmi) 1961

- Kaderin Önüne Geçilmez (Sinema Filmi) 1961

- Düğün Alayı (Erol) (Sinema Filmi) 1961

- Namus Uğruna (Eşref) (Sinema Filmi) 1960

- Gece Kuşu (Ali) (Sinema Filmi) 1960

- Ayşecik Şeytan Çekici (Orhan / Ayşecik'in Babası) (Sinema Filmi) 1960

- Hayatım Sana Feda (Sinema Filmi) 1959

- Düşman Yolları Kesti (Yzb. Nazmi) (Sinema Filmi) 1959

- Dağlar Şahini Yörük Efe (Yörük Efe) (Sinema Filmi) 1959

- Beklenen Bomba (Yüzbaşı Kudret) (Sinema Filmi) 1959

- Zeynebim / Unutulmayan Aşk (Sinema Filmi) 1959

- Sokak Çocuğu (Sinema Filmi) 1958

- Ninni Talihsiz Yetime (Sinema Filmi) 1958

- Kumpanya (Sinema Filmi) 1958

- Civan Ali (Ali) (Sinema Filmi) 1958

- Bir Şoförün Gizli Defteri (Şoför Erol) (Sinema Filmi) 1958

- Öksüz Ayşe (Sinema Filmi) 1957

- Kin (Sinema Filmi) 1957

- Ceylan Emine (Sinema Filmi) 1957

- Şehir Yıldızları (Ali) (Sinema Filmi) 1956

- Zeynep'ın İntikamı (Sinema Filmi) 1956

- Yangın (Murat) (Sinema Filmi) 1956

- Yetim Yavrular (Fikret) (Sinema Filmi) 1955

- Kanlarıyla Ödediler (Turgut) (Sinema Filmi) 1955

- Ölüme Giden Yol (Sinema Filmi) 1954

- Çılgınlar Cehennemi (Sinema Filmi) 1954

- Çalsın Sazlar Oynasın Kızlar /... (Ali) (Sinema Filmi) 1954

- Gülnaz Sultan (Sinema Filmi) 1954

- Drakula İstanbul'da (Dansçı) (Sinema Filmi) 1953

- Affet Beni Allahım (Sinema Filmi) 1953

- Fedakar Ana (Sinema Filmi) 1949