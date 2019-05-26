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  • 26.05.2019 16:01
  • Son Güncelleme: 26.05.2019 16:01

Başkan Erdoğan'dan Başbakanı 'a tebrik telefonu

Başkan Erdoğan, 'de hükümeti kurmak için Ulusal Birlik Partisi (UBP) ve Halkın Partisi’nin anlaşmaya varmasının ardından başbakanlık görevini devralan 'ı arayarak tebrik etti.

Başkan Erdoğan'dan KKTC'ye tebrik telefonu

Başkan , Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti () Başbakanı ile KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan görüşmede, KKTC'de Ulusal Birlik Partisi (UBP) ve Halkın Partisi'nin (HP) koalisyon hükümeti kurulması için anlaşmaya varmasının ardından Başbakanlık görevini devralan Ersin Tatar ile KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olan Kudret Özersay'ı tebrik edip başarı dileklerinde bulundu.

Görüşmede, ikili ilişkiler ile Doğu Akdeniz'de son dönemde yaşanan gelişmelerin de ele alındığı bildirildi.

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