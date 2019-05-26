Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yassıada'da incelemelerde bulunuyor. Başkan Erdoğan, "Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın yıl sonu itibariyle açılışını yapacağız" dedi.
Erdoğan, "Kimse bu ülkede darbe yapamaz. Bütün mesele bizim güç kazanmamızdır."
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yassıada'da incelemelerde bulunuyor. Başkan Erdoğan, "Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın yıl sonu itibariyle açılışını yapacağız" dedi.
Erdoğan, "Kimse bu ülkede darbe yapamaz. Bütün mesele bizim güç kazanmamızdır."
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