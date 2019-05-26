Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yassıada'da incelemelerde bulunuyor. Başkan Erdoğan, "Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın yıl sonu itibariyle açılışını yapacağız" dedi.

Erdoğan, "Kimse bu ülkede darbe yapamaz. Bütün mesele bizim güç kazanmamızdır."