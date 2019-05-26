Nihat Genç 23 Haziran'da yenilecek İstanbul seçimleri hakkında çok önemli tespitlerde bulundu.

"İmamoğlu ya da CHP seçim rüşveti olarak ne verdi?" diye soran Nihat Genç, CHP adayının HDP ile seçim rüşveti konusunda anlaştığını ima etti ve sözlerini şöyle sürdürdü;

"İSPARK'I VERSE İSTANBUL'UN GÖBEĞİNDE KRİTİK NOKTALARDA 3 BİN PKK'LI DEMEK"

"İki tane meclis üyesi mi... Yoksa? İSPARK diye bir şey var, otoparklar... Otopark, on bin tane otopark var... Bunların işletmesi. Bu İSPARK'ın, İstanbul otoparklarının işletmesi HDP'ye verildiği takdirde, HDP dediğin elamanları nereden geliyor? PKK ya da Kandil! İstanbul'un göbeğinde 2 bin, 3 bin tane Kandil demek!"

"İSTİHBARAT ZAAFİYETİ DOĞURUR"

Böyle bir ihtimal karşısında yaşanabilecek istihbarat zaafiyetine karşı uyarılarda bulunan Genç, PKK'nın hendek eylemlerini hatırlatarak, "Mardin'de yolları nasıl kontrol ettiklerini belediye güçleri ile gördünüz!" dedi.

"6 AY OLMADAN İMAMOĞLU'NA İMAN ETTİLER!"

Ayrıca Genç aydın geçinen bazı isimlerin Ekrem İmamoğlu'na olan tutkulu ve sorgulamayan biatına şaşırıp kaldığını belirtti.