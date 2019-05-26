Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 26.05.2019 19:55
  • Son Güncelleme: 26.05.2019 20:00

tehlikeye dikkat çekti: İmamoğlu HDP'ye bedel olarak 'ı verse...

Gazeteci yazar 'da yenilecek seçimleri hakkında çok önemli tespitlerde bulundu. Genç 'dan destek alan 'nun 2 tane meclis üyesi ile bedel ödeme ihtimalinin olmadığını belirterek en basitinden 'ın işletmesi gibi bir karşılık verse yarın çıkarılacak bir hendek savaşları girişiminde oluşacak güvenlik riskine dikkat çekti.

'da yenilecek seçimleri hakkında çok önemli tespitlerde bulundu.

"İmamoğlu ya da seçim rüşveti olarak ne verdi?" diye soran Nihat Genç, CHP adayının HDP ile seçim rüşveti konusunda anlaştığını ima etti ve sözlerini şöyle sürdürdü;

"İSPARK'I VERSE İSTANBUL'UN GÖBEĞİNDE KRİTİK NOKTALARDA 3 BİN PKK'LI DEMEK"
"İki tane meclis üyesi mi... Yoksa? diye bir şey var, otoparklar... Otopark, on bin tane otopark var... Bunların işletmesi. Bu İSPARK'ın, İstanbul otoparklarının işletmesi HDP'ye verildiği takdirde, HDP dediğin elamanları nereden geliyor? ya da Kandil! İstanbul'un göbeğinde 2 bin, 3 bin tane Kandil demek!"

"İSTİHBARAT ZAAFİYETİ DOĞURUR"
Böyle bir ihtimal karşısında yaşanabilecek istihbarat zaafiyetine karşı uyarılarda bulunan Genç, PKK'nın hendek eylemlerini hatırlatarak, "Mardin'de yolları nasıl kontrol ettiklerini belediye güçleri ile gördünüz!" dedi.

"6 AY OLMADAN İMAMOĞLU'NA İMAN ETTİLER!"
Ayrıca Genç aydın geçinen bazı isimlerin 'na olan tutkulu ve sorgulamayan biatına şaşırıp kaldığını belirtti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriNihat Genç tehlikeye dikkat çekti: İmamoğlu HDP'ye bedel olarak İSPARK'ı verse...
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri