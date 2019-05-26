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  • 26.05.2019 15:43
  • Son Güncelleme: 26.05.2019 15:43

'da korkutan !

Saat 15.07'de merkez üssü Yatağan olarak belirlenen 4,2 şiddetinde bir meydana geldi. Deprem Muğla'nın diğer ilçelerinden de hissedilirken kısa süreli bir paniğe neden oldu.

Muğla'da korkutan deprem

'nın Yatağan ilçesinde saat 15.07'de 4.2 şiddetinde meydana geldi. Kısa süren deprem Yatağan ve Muğla Merkez çevresinde hissedildi. Yerin 15.1 km derinliğinde meydana gelen depremde kısa süreli panik yaşandı.

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, merkez üssü Muğla'nın Yatağan ilçesi olan deprem saat 15.07 sıralarında 4.2 büyüklüğünde meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin merkez üssünü Yayla köyü, büyüklüğünü ise 4.2 olarak açıkladı.

15.00'da ise 3.4 büyüklüğünde deprem kaydedilmişti. 15.02'de ise 3.1 büyüklüğünde bir deprem daha kayıtlara geçti.

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