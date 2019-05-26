Cumhuriyet tarihinin en büyük tatbikatı "Deniz Kurdu 2019", aynı anda üç denizde icra edildi. 14 Mayıs'ta başlayan tatbikatın son gününde Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da katılımıyla 'Seçkin Gözlemci Günü' düzenlendi.
EGE VE DOĞU AKDENİZ MESAJI
Bakan Akar, sancak gemisi 'TCG Salihreis'te tatbikatı izledi. Bakan, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin Türkiye'yi tahrik edici hareketlerde bulunmakla suçlayan Yunanistan'a cevap verdi: "Ege ve Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan doğan haklarımızı görmezden gelen girişimlerden kaçınılması, provokatif davranış ve sorumsuz açıklamalara izin verilmemesi en samimi beklentimizdir."
Cumhuriyet tarihinin en büyük planlı tatbikatı Deniz Kurdu-2019'da görevlerini tamamlayan Türk savaş gemileri, İstanbul Boğazı'ndan geçti. Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'de 131 savaş gemisinin katılımıyla eş zamanlı olarak icra edilen tatbikatta görevini bitiren, TCG Bandırma korveti ile TCG Mızrak, TCG Atak ve TCG Kılıç hücumbotları, üs komutanlıklarına dönmek üzere Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na girdi. Gemiler, Beşiktaş'ta Barbaros Hayreddin Paşa Türbesi'ne bahriye geleneği "çimariva" selamı verdi.
EGE VE DOĞU AKDENİZ MESAJI
Bakan Akar, sancak gemisi 'TCG Salihreis'te tatbikatı izledi. Bakan, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin Türkiye'yi tahrik edici hareketlerde bulunmakla suçlayan Yunanistan'a cevap verdi: "Ege ve Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan doğan haklarımızı görmezden gelen girişimlerden kaçınılması, provokatif davranış ve sorumsuz açıklamalara izin verilmemesi en samimi beklentimizdir."
BARBAROS HAYRETTİN PAŞA'YA ÇİMARİVA SELAMI
Cumhuriyet tarihinin en büyük planlı tatbikatı Deniz Kurdu-2019'da görevlerini tamamlayan Türk savaş gemileri, İstanbul Boğazı'ndan geçti. Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'de 131 savaş gemisinin katılımıyla eş zamanlı olarak icra edilen tatbikatta görevini bitiren, TCG Bandırma korveti ile TCG Mızrak, TCG Atak ve TCG Kılıç hücumbotları, üs komutanlıklarına dönmek üzere Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na girdi. Gemiler, Beşiktaş'ta Barbaros Hayreddin Paşa Türbesi'ne bahriye geleneği "çimariva" selamı verdi.
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