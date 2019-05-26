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Cumhuriyet tarihinin en büyük tatbikatı " 2019" sona erdi

131 gemi, 57 uçak ve 33 helikopterle 3 denizde yapılan ‘-2019 Tatbikatı’ sona erdi. ‘’ne katılan , ’a mesaj gönderdi: Provokatif davranış ve sorumsuz açıklamalara izin verilmemesi en samimi beklentimizdir

Deniz kurdu
Cumhuriyet tarihinin en büyük tatbikatı "Deniz Kurdu 2019", aynı anda üç denizde icra edildi. 14 Mayıs'ta başlayan tatbikatın son gününde Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da katılımıyla 'Seçkin Gözlemci Günü' düzenlendi.



EGE VE DOĞU AKDENİZ MESAJI
, sancak gemisi 'TCG Salihreis'te tatbikatı izledi. Bakan, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin 'yi tahrik edici hareketlerde bulunmakla suçlayan Yunanistan'a cevap verdi: "Ege ve 'de uluslararası hukuktan doğan haklarımızı görmezden gelen girişimlerden kaçınılması, provokatif davranış ve sorumsuz açıklamalara izin verilmemesi en samimi beklentimizdir."

BARBAROS HAYRETTİN PAŞA'YA ÇİMARİVA SELAMI
Cumhuriyet tarihinin en büyük planlı tatbikatı -2019'da görevlerini tamamlayan Türk savaş gemileri, 'ndan geçti. Akdeniz, ve 'de 131 savaş gemisinin katılımıyla eş zamanlı olarak icra edilen tatbikatta görevini bitiren, Bandırma korveti ile TCG Mızrak, TCG Atak ve TCG Kılıç hücumbotları, üs komutanlıklarına dönmek üzere Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na girdi. Gemiler, 'ta Türbesi'ne bahriye geleneği "çimariva" selamı verdi.

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