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  • Son Güncelleme: 26.05.2019 23:17

Başkan Erdoğan'dan, 'ya taziye telefonu

Türkiye , Bayburt-Trabzon arasında bulunan 'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken uçuruma düşen Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Abdulkadir Nişancı'nın eşi 'yı telefonla arayarak, taziyelerini iletti.

Başkan'dan Çiğdem Nişancı'ya taziye telefonu

Erdoğan, Bayburt-Trabzon arasında bulunan 'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken 10 Mayıs'ta uçuruma düşen ve cenazesi aramaların 14'üncü gününde bulunan AA muhabiri Abdulkadir Nişancı'nın eşi 'yı telefonla aradı.

Nişancı'ya başsağlığı dileyen Erdoğan, Abdulkadir Nişancı'nın hem vefatı hem de bulunma sürecinin uzunluğu dolayısıyla üzüntü yaşadığını belirtti.

Erdoğan, çocuklarını da sorduğu Çiğdem Nişancı'ya herhangi bir sıkıntı ya da isteği olması durumunda yanlarında olduğunu ifade etti.

Çiğdem Nişancı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyarlılığı dolayısıyla teşekkür etti.

Nişancı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu acı ve zor günlerinde yanlarında olmasından memnuniyet duyduğunu bildirdi.

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