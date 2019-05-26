Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen sanatçı ve sporcular ile iftarda bir araya geldi. "Daima yanınızda yer alacağımı bilmenizi istiyorum. Önünü arkasını bilmeden siyasi taraf olan sporcu, sanatçılarımızın durumu bizi çok üzmüştür ve üzüyor. Türkiye'nin iftihar verici eserlerinin açılışında hazır bulunmak başkadır, siyasi polemiklerde taraf olmak başkadır" dedi.

Sanatçı ve sporcunun siyaset yapma hakkının olduğunu belirten Erdoğan "Bizim partimizde pek çok sanatçı, sporcu arkadaşımız bulunuyor. Başka partilerde de mevcut. Bir siyasi partiye üye olmak suretiyle bu faaliyet yürütülebilir. Ama sadece sanatçı ve sporcu kimliğine sahip kişilerin siyasi polemiklerde yer almaları onları yıpratır"diye konuştu.Başkan Erdoğan, sporcu ve sanatçılarla iftar yemeğinde bir araya geldi. Siyasi söylemde bulunan sanatçılara sitem etti: Bizi üzdüler