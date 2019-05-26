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  • 26.05.2019 22:43
  • Son Güncelleme: 26.05.2019 22:47

'da ! Polislere bağ makası ile saldırdı

’da, iki komşu arasında çıkan kavgaya müdahale etmeye giden polis ekiplerine makasla saldırmaya çalışan şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt Mahallesi 2119 Sokak içerisinde iki komşu arasında ağaç dalı kesme meselesinden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

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