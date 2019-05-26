Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt Mahallesi 2119 Sokak içerisinde iki komşu arasında ağaç dalı kesme meselesinden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt Mahallesi 2119 Sokak içerisinde iki komşu arasında ağaç dalı kesme meselesinden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
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