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'li 'nun ‘Dersim’ kararını mahkeme iptal etti

Komünist başkan Maçoğlu, ’nin ismini ‘Dersim’ olarak değiştirmeye karar verdi. Valilik harekete geçti. , ‘Hukuka aykırı’ diyerek kararı iptal etti.

'Dersim'i aldı!
TKP'li , Tunceli Belediye Başkanı seçildi. Meclis toplantısında tabelasında "Dersim" yazılmasına karar verildi. Tepkilerin ardı arkası kesilmedi. Lideri , Dersim hamlesiyle ilgili "Yok hükmündedir" dedi. AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek de "Dersim eksenli bir siyasi algı ile ancak bir kriz içine girersiniz" diyerek tepkisini dile getirdi. Atatürkçü Düşünce Derneği de mahkemeye başvurarak kararın iptalini istedi. Konuyla ilgili inceleme başlayan Tunceli Valiliği ise söz konusu belediye meclisi kararının hukuka ve yasal mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle Erzincan İdare Mahkemesi'ne müracaat etti. Kararı görüşen mahkeme, işlemin yürütülmesinin durdurulmasına karar verdi.



'li Maçoğlu'nun 'Dersim' kararı, mahkemeye takıldı.​

HÜSEYİN KAÇAR





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