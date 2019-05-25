TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu, Tunceli Belediye Başkanı seçildi. Meclis toplantısında Tunceli Belediyesi tabelasında "Dersim" yazılmasına karar verildi. Tepkilerin ardı arkası kesilmedi. MHP Lideri Devlet Bahçeli, Dersim hamlesiyle ilgili "Yok hükmündedir" dedi. AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek de "Dersim eksenli bir siyasi algı ile ancak bir kriz içine girersiniz" diyerek tepkisini dile getirdi. Atatürkçü Düşünce Derneği de mahkemeye başvurarak kararın iptalini istedi. Konuyla ilgili inceleme başlayan Tunceli Valiliği ise söz konusu belediye meclisi kararının hukuka ve yasal mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle Erzincan İdare Mahkemesi'ne müracaat etti. Kararı görüşen mahkeme, işlemin yürütülmesinin durdurulmasına karar verdi.
TKP'li Maçoğlu'nun 'Dersim' kararı, mahkemeye takıldı.
HÜSEYİN KAÇAR
TKP'li Maçoğlu'nun 'Dersim' kararı, mahkemeye takıldı.
HÜSEYİN KAÇAR
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