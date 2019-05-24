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  • 25.05.2019 01:44
  • Son Güncelleme: 25.05.2019 01:51

'li 'nun ölümünde yeni gelişme! Tehdit mesajları ortaya çıktı

’da, Başkanı ’yu bıçaklayarak öldüren Abdurahman K., olaya karışan babası başkanı Abdullah K. ve amcası Osman K.’nın yanı sıra Öztoklu’yu daha önce dan ’Başkan çok kaşınıyor ölecek gibi’ şeklinde tehditler paylaşan İrfan K. ile Necmi Y.’nin de gözaltına alınıp, sorgularının ardından adliyeye sevk edildiği belirtildi.

'nın Doğanhisar İlçe Belediye Başkanı 'yu bıçaklayarak ölümüne sebep olan katil zanlısı Abdurrahman K. ile soruşturmada gözaltına alınan babası, amcası ve üzerinden Başkan Öztoklu'ya tehdit paylaşımında bulunan iki şahıs Akşehir ilçesinde adliyeye sevk edildi.

Başkanı İhsan Öztoklu, dün gece saat 01.30 sıralarında ilçeye bağlı Başköy Mahallesi'nde bilboarddaki afişinin yırtılması üzerine çıkan tartışmada, önceki dönem Doğanhisar Belediye Başkanı Abdullah K.'nin oğlu Abdurrahman K. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Ambulansla Ilgın Dr. Vefa Tanır Devlet Hastanesine kaldırılan Öztoklu, kalbine aldığı bıçak darbesi nedeniyle yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

TEHDİT PAYLAŞIMI
Olayla ilgili cinayet şüphelisi Abdurrahman K. ile 31 Mart Yerel Seçimlerinde İYİ Parti Doğanhisar Belediye Başkan Adayı olan katil zanlısı Abdurrahman K.'nin babası eski belediye başkanı Abdullah K. ve kardeşi Osman K. de gözaltına alındı. Zanlılarla birlikte sosyal medya hesapları üzerinden vefat eden Doğanhisar Belediye Başkanı İhsan Öztoklu'ya tehdit paylaşımında bulunan İ.K. (44) ve N.Y. (20) isimli şahıslar da yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler Akşehir ilçesine götürüldü. Burada emniyet ve jandarmada işlemleri tamamlanan katil zanlısı Abdurrahman K., babası, amcası ve diğer iki şüpheli geniş güvenlik önlemleri altında Akşehir Adliyesine sevk edildi.

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