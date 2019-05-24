TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu'nun belediye başkanı olduğu Tunceli'de skandal bir karara imza atıldı. Maçoğlu'nun başkanlığını yaptığı belediye meclisi, tabelada 'Tunceli' isminin yerine, 'Dersim' yazılması kararı aldı. Hizmetlerin Zazaca ve Kürtçe olarak da yürütülmesi için böyle bir değişikliğe gidildiği açıklaması yapıldı. Maçoğlu'nun talimatıyla daha önce belediyenin sosyal medya hesaplarındaki Tunceli ismi Dersim olarak değiştirilmişti. Kayyum yönetimi döneminde Kızılay ve İlim Yayma Cemiyeti'ne bedelsiz olarak tahsis edilen yerlerin sözleşmeleri de iptal edildi. Bu kararlara tepkiler yükseldi: Bu toplumu germekten başka bir işe yaramayacak... Bunca sorun arasında yeri miydi! Boşa giden enerji...
Başkan Fatih Maçoğlu, Belediye Meclisi'nde alınan karar sonrası, tabelayı hazırlattı.
Başkan Fatih Maçoğlu, Belediye Meclisi'nde alınan karar sonrası, tabelayı hazırlattı.
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