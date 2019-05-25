Son dakika... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı son dakika bilgisine göre, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 15.13'te yerin 18.3 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre illerden hissedildi. Depremin yoğunlukla hissedildiği yer ise Çanakkale'nin Biga ilçesi olarak kaydedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.

25 MAYIS KANDİLLİ SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer

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2019.05.25 15:13:34 40.5803 27.1257 18.3 -.- 4.2 -.- SARKOY (TEKIRDAG) REVIZE01 (2019.05.25 15:13:35)

2019.05.25 15:11:57 36.9557 27.6492 22.7 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

2019.05.25 13:12:41 37.1393 27.7552 8.3 -.- 3.2 3.1 SOGUTCUK-MILAS (MUGLA)

2019.05.25 12:22:52 36.5662 26.6782 122.7 -.- 2.8 -.- AKDENIZ

2019.05.25 10:30:11 37.1347 27.7317 6.8 -.- 2.3 -.- KUZYAKA-MILAS (MUGLA)

2019.05.25 08:17:55 37.1448 27.6805 8.8 -.- 1.9 -.- BAHCEYAKASI-BODRUM (MUGLA)

2019.05.25 08:00:37 37.1473 27.7340 2.4 -.- 3.5 3.6 KUZYAKA-MILAS (MUGLA)

2019.05.25 07:34:41 39.1900 29.4323 8.0 -.- 1.5 -.- PUSATLAR-CAVDARHISAR (KUTAHYA)

2019.05.25 07:27:41 36.0598 29.6718 7.7 -.- 2.0 -.- KAS ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)

2019.05.25 07:07:24 37.6102 29.4208 10.9 -.- 1.2 -.- YESILYUVA-ACIPAYAM (DENIZLI)

2019.05.25 05:31:10 35.9948 27.5142 29.4 -.- 3.0 -.- AKDENIZ

2019.05.25 05:28:46 38.2530 27.0670 5.3 -.- 1.2 -.- CATALCA-MENDERES (IZMIR)

2019.05.25 05:12:01 37.1405 27.7420 10.6 -.- 1.5 -.- KUZYAKA-MILAS (MUGLA)

2019.05.25 04:31:18 38.6713 27.3112 7.8 -.- 1.8 -.- YAGCILAR-(MANISA)

2019.05.25 04:04:53 39.3015 27.8637 10.5 -.- 1.5 -.- GOKCUKUR-KIRKAGAC (MANISA)

2019.05.25 01:51:24 39.4487 26.0082 8.3 -.- 1.4 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE)

2019.05.25 00:29:10 38.8830 26.4215 8.3 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI

2019.05.25 00:18:00 37.8720 21.5628 8.3 -.- 3.9 4.1 YUNANISTAN