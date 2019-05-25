Son dakika haberine göre, merkez üssü Marmara Denizi'nde saat 15.13'te deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı son dakika bilgisine göre, yerin 15.4 kilometre alında gerçekleşen depremin şiddeti 4.3.

Marmara Denizi'nde gerçekleşen deprem Çanakkale ve Tekirdağ'da da hissedildi.

Yoğunlukla Çanakkale'nin Biga ilçesi Tekirdağ'ın ise Şarköy ilçesinde vatandaşlar panik yaşadı. Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.

25 MAYIS KANDİLLİ SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer

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2019.05.25 15:13:35 40.5590 27.1275 15.4 -.- 4.3 -.- MARMARA DENIZI

2019.05.25 15:11:57 36.9557 27.6492 22.7 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

2019.05.25 13:12:41 37.1393 27.7552 8.3 -.- 3.2 3.1 SOGUTCUK-MILAS (MUGLA)

2019.05.25 12:22:52 36.5662 26.6782 122.7 -.- 2.8 -.- AKDENIZ

2019.05.25 10:30:11 37.1347 27.7317 6.8 -.- 2.3 -.- KUZYAKA-MILAS (MUGLA)

2019.05.25 08:17:55 37.1448 27.6805 8.8 -.- 1.9 -.- BAHCEYAKASI-BODRUM (MUGLA)

2019.05.25 08:00:37 37.1473 27.7340 2.4 -.- 3.5 3.6 KUZYAKA-MILAS (MUGLA)

2019.05.25 07:34:41 39.1900 29.4323 8.0 -.- 1.5 -.- PUSATLAR-CAVDARHISAR (KUTAHYA)

2019.05.25 07:27:41 36.0598 29.6718 7.7 -.- 2.0 -.- KAS ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)

2019.05.25 07:07:24 37.6102 29.4208 10.9 -.- 1.2 -.- YESILYUVA-ACIPAYAM (DENIZLI)

2019.05.25 05:31:10 35.9948 27.5142 29.4 -.- 3.0 -.- AKDENIZ

2019.05.25 05:28:46 38.2530 27.0670 5.3 -.- 1.2 -.- CATALCA-MENDERES (IZMIR)

2019.05.25 05:12:01 37.1405 27.7420 10.6 -.- 1.5 -.- KUZYAKA-MILAS (MUGLA)

2019.05.25 04:31:18 38.6713 27.3112 7.8 -.- 1.8 -.- YAGCILAR-(MANISA)

2019.05.25 04:04:53 39.3015 27.8637 10.5 -.- 1.5 -.- GOKCUKUR-KIRKAGAC (MANISA)

2019.05.25 01:51:24 39.4487 26.0082 8.3 -.- 1.4 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE)

2019.05.25 00:29:10 38.8830 26.4215 8.3 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI

2019.05.25 00:18:00 37.8720 21.5628 8.3 -.- 3.9 4.1 YUNANISTAN