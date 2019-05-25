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  • 25.05.2019 16:27
  • Son Güncelleme: 25.05.2019 16:27

'da 'li belediye başkanını öldüren 3 şüpheli tutuklandı

Doğanhisar Belediye Başkanı 'nun sonucu hastanede yaşamını yitirmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Belediye başkanı cinayetiyle ilgili flaş karar

oğanhisar ilçesine bağlı Başköy Mahallesi'nde, Öztoklu'nun sonucu öldürülmesine ilişkin önceki dönem belediye başkanı Abdullah K, oğlu Abdurrahman K. ve kardeşi Osman K. ile daha önce sosyal medyadan Öztoklu'yu tehdit ettiği belirlenen İ.K. (44) ve N.Y'nin (20) emniyet ve jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, geniş güvenlik önlemleri eşliğinde Akşehir Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden Abdullah, Abdurrahman ve Osman K, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, İ.K. ve N.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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