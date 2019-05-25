oğanhisar ilçesine bağlı Başköy Mahallesi'nde, Öztoklu'nun bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin önceki dönem belediye başkanı Abdullah K, oğlu Abdurrahman K. ve kardeşi Osman K. ile daha önce sosyal medyadan Öztoklu'yu tehdit ettiği belirlenen İ.K. (44) ve N.Y'nin (20) emniyet ve jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, geniş güvenlik önlemleri eşliğinde Akşehir Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden Abdullah, Abdurrahman ve Osman K, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, İ.K. ve N.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.