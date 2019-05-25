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  • Son Güncelleme: 25.05.2019 13:53

Deniz Kurdu Tatbikatına katılan gemilerden 'ya selam

Deniz Kurdu-2019 tatbikatına ardından üslerine dönüşe geçen Bandırma, TCG Mızrak, TCG Atak ve TCG Kılıç gemileri saat 10.00 sıralarında 'den 'na girdi. Boğazı'nı geçen savaş gemileri Barbaros Hayreddin Paşa'nın bulunduğu yakınlarına geldiklerinde Çimariva selamına durdular.

Deniz Kurdu-2019 tatbikatına katılan 4 gemi Boğaz'dan geçti. 'de gerçekleştirilen tatbikatın ardından üslerine dönüşe geçen Bandırma, TCG Mızrak, TCG Atak ve TCG Kılıç gemileri saat 10.00 sıralarında Karadeniz'den 'na girdi.

Boğazı'nı geçen savaş gemileri Barbaros Hayreddin Paşa'nın bulunduğu yakınlarına geldiklerinde Çimariva selamına durdular. Gemiler boğazdan geçerek Gölcük Donanma Komutanlığına gitmek üzere Marmara Denizine açıldı.

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