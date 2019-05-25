Deniz Kurdu-2019 tatbikatına katılan 4 gemi Boğaz'dan geçti. Karadeniz'de gerçekleştirilen tatbikatın ardından üslerine dönüşe geçen TCG Bandırma, TCG Mızrak, TCG Atak ve TCG Kılıç gemileri saat 10.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na girdi.
İstanbul Boğazı'nı geçen savaş gemileri Barbaros Hayreddin Paşa'nın bulunduğu Beşiktaş yakınlarına geldiklerinde Çimariva selamına durdular. Gemiler boğazdan geçerek Gölcük Donanma Komutanlığına gitmek üzere Marmara Denizine açıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.