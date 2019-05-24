İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik Denizli merkezli İstanbul, Ankara, Bursa, Aydın, Van, Uşak ve Bayburt'ta bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. Örgütün kriptolu haberleşme sistemi 'ByLock' kullandığı belirlenen işçi, öğrenci, ev kadını ve bankacı olan 20 kişi, gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü belirtildi.
Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü belirtildi.
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