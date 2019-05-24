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  • 24.05.2019 11:51
  • Son Güncelleme: 24.05.2019 11:51

Son dakika: merkezli operasyonu: 20 gözaltı

Son dakika... merkezli 8 ilde düzenlenen / operasyonunda örgütün kriptolu haberleşme sistemi '' kullandığı tespit edilen 20 kişi gözaltına alındı.

ByLock operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, /'ye yönelik merkezli İstanbul, Ankara, Bursa, Aydın, Van, Uşak ve Bayburt'ta bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. Örgütün kriptolu haberleşme sistemi '' kullandığı belirlenen işçi, öğrenci, ev kadını ve bankacı olan 20 kişi, gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü belirtildi.

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