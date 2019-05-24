Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 24.05.2019 18:37
  • Son Güncelleme: 24.05.2019 18:37

merkezli operasyonu! 22 gözaltı

ve Manisa'da zehir tacirlerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 22 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda silah ve madde ele geçirildi.

Zehir tacirlerine operasyon!

ve Manisa'daki operasyonunda 22 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akalan, Çambel ve Sütçüler mahallelerindeki uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik başlattığı çalışma kapsamında Manisa'nın Turgutlu ilçesinde ikamet ettikleri tespit edilen 22 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, 3 iş yeri, bir depo ve 10 eve düzenlediği operasyonda zanlıların tamamı gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA SİLAH VE UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda ise 4 ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği, 1 kuru sıkı tabanca, 7 şarjör, 2 parçalanmış tabancaya ait parça, 59 av tüfeği fişeği, 34 mermi, uyuşturucu içme aparatları, 20 gram kubar esrar, 5 gram sentetik uyuşturucu, 17 kök Hint keneviri, 1 gram kenevir tohumu, 40 uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, 2 dizüstü bilgisayar ve 1 harici bellek ele geçirildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI
Şüphelilerden işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 2'si tutuklandı, 4 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer 16 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdürüldüğü bildirildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel Haberleriİzmir merkezli uyuşturucu operasyonu! 22 gözaltı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri