Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 25.05.2019 01:38
  • Son Güncelleme: 25.05.2019 01:38

eski Milletvekili ’nün kardeşi 'dan tutuklandı

Cezaevinde tutuklu bulunan eski Milletvekili ’nün kardeşi , / adına kırsala katılacak şahısların aktarımı ile ilgili faaliyette bulundukları, kurye ve işbirlikçi olarak çalıştıkları, terör örgütü mensuplarına yardım ve yataklık yaptığı iddiası ile tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HDP'li esli vekilin kardesi tutuklandı

bölgesindeki gençleri kandırarak örgüte katılımlarını sağlayan / bünyesindeki organizasyonun üyelerine yönelik Cizre Emniyet Müdürlüğü Şubesince, PKK/KCK adına kırsala katılacak şahısların aktarımı ile alakalı faaliyette bulunduğu, kurye ve işbirlikçi olarak çalıştığı, yardım ve yataklık ettiği tespit edilerek, Cizre Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda uzun süreli teknik ve fiziki takip sonucunda gerçekleştirilen operasyonda , , , ve gözaltına alındı.
Terörle Mücadele ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden cezaevinde tutuklu bulunan eski Milletvekili 'nün kardeşi Veli Encü, Mazlum Güzel, Mehmet Demir ve Şehmuz Kerçin tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Salih Kerçin ise adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağı tedbiriyle serbest bırakıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriHDP eski Milletvekili Ferhat Encü’nün kardeşi PKK'dan tutuklandı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri