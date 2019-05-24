Spor Toto Süper Lig'in kapanış haftasında Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. 33. hafta itibarıyla 3. sırada bulunan Beşiktaş sırasını koruyarak Avrupa Ligi'ne grup aşamalarından başlamayı hedefliyor. Kasımpaşa cephesinde ise hedef ligi ilk 10'da bitirmek. Karşılaşma Beşiktaş'ta son maçına çıkan Şenol Güneş için de bir jubile maçı anlamına da geliyor. Peki Beşiktaş Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar... Karşılaşmasının canlı anlatımını takvim.com.tr'den CANLI olarak takip edebilirsiniz....

İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Karius, Necip, Vida, Mirin, Caner, Atiba, Kagawa, Ljajic, Güven, Quaresma, Larin



KASIMPAŞA: Scuffet, Popov, Veysel, Ben Youssef, Karim Hafez, Tarkan, İlhan, Pavelka, Hajradinovic, Trezeguet, Koita