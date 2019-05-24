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  • Son Güncelleme: 24.05.2019 21:22

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Spor Toto 'in kapanış haftasında sahasında 'yı konuk ediyor. 33. hafta itibarıyla 3. sırada bulunan Beşiktaş sırasını koruyarak Avrupa Ligi'ne grup aşamalarından başlamayı hedefliyor. Kasımpaşa cephesinde ise hedef ligi ilk 10'da bitirmek. Karşılaşma Beşiktaş'ta son maçına çıkan Şenol Güneş için de bir jubile maçı anlamına da geliyor. Peki Beşiktaş Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar... Karşılaşmasının canlı anlatımını takvim.com.tr'den CANLI olarak takip edebilirsiniz....

Beşiktaş - Kasımpaşa | CANLI

Spor Toto 'in kapanış haftasında sahasında 'yı konuk ediyor. 33. hafta itibarıyla 3. sırada bulunan Beşiktaş sırasını koruyarak Avrupa Ligi'ne grup aşamalarından başlamayı hedefliyor. Kasımpaşa cephesinde ise hedef ligi ilk 10'da bitirmek. Karşılaşma Beşiktaş'ta son maçına çıkan Şenol Güneş için de bir jubile maçı anlamına da geliyor. Peki Beşiktaş Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar... Karşılaşmasının canlı anlatımını takvim.com.tr'den CANLI olarak takip edebilirsiniz....

İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Karius, Necip, Vida, Mirin, Caner, Atiba, Kagawa, Ljajic, Güven, Quaresma, Larin

KASIMPAŞA: Scuffet, Popov, Veysel, Ben Youssef, Karim Hafez, Tarkan, İlhan, Pavelka, Hajradinovic, Trezeguet, Koita

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