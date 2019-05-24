24 Mayıs Gelinim Mutfakta bugün kim elendi? Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu, puan durumu tablosu nedir? Gelinim Mutfakta bugün gün birincisi kim oldu? Beş günün sonunda bir isim eleniyor, bir isim de gün birincisi oluyor. Gelinim Mutfakta'da haftanın ilk gününde en düşük puanı alarak sonuncu sırada tamamlayan isim 9 puanla Gülcan oldu. Günün en yüksek puanını alan ve çeyrek altının sahibi olan gelin ise 15 puanla Vahide oldu. Diğer iki gelin ise 12'şer puan aldılar. Gelinim Mutfakta'da birinci olan isim açıklanır açıklanmaz haberimiz içerisinde yer alacaktır.

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'da birinci olan isim açıklanır açıklanmaz haberimiz içerisinde yer alacaktır.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta'da haftanın ilk gününde en düşük puanı alarak sonuncu sırada tamamlayan isim 9 puanla Gülcan oldu. Günün en yüksek puanını alan ve çeyrek altının sahibi olan gelin ise 15 puanla Vahide oldu. Diğer iki gelin ise 12'şer puan aldılar.

Kanal D'de ilgiyle izlenen Gelinim Mutfakta'nın 309. bölümü ekrana geldi. Yarışmanın son bölümünde Sevim Hanımın puanlaması mutfakta olay çıkarttı. Gülcan kendisini "Gelinim Mutfakta'nın En Başarılı Gelini" ilan etti. Vahide, Besime Hanım'a çikolata ikram ederek köpüksüz kahve için özür diledi. Fakat, Besime Hanım çikolatayı kabul etmedi. Bu olayı Gülcan'a anlatması ise, diğerlerinin ağzına sakız oldu.

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta gün sonuncusu 8 puanla Güngör oldu. Gün birincisi ise 14 puanla Ezgi oldu ve çeyrek altının sahibi oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gün sonuncusu 7 puanla Güngör oldu, Güngör'ü 11 puanla Ceren takip etti. Çeyrek altının sahibi ise 17 puan alan Gülcan oldu. 12 puan alan Ezgi günü ikinci tamamladı.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

9 Mayıs'ta Nesibe-Ceren Karakaya, Besime-Gülcan Ekinci, Sevim-Güngör Üzüm ve Reyhan-Ezgi Yıldırım çiftleri "Kadayıf Mantısı" ile yarıştılar. Gün değerlendirmesi ardından; 9 puan alan Gülcan günü sonuncu tamamladı, Gülcan'ı 11 puanla Güngör takip etti. Çeyrek altının sahibi ise kayınvalidelerden 15 puan alan Ceren oldu. Ezgi 13 puanla günü ikinci tamamladı.

8 Mayıs'ta gün sonuncusu 6 puanla Beyza oldu, Beyza'yı 11 puanla Ezgi takip etti. Gelinim Mutfakta 276. Bölümde gün birincisi olan yarışmacı 1 çeyrek altın kazandı. Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Güngör Üzüm ve Gülcan Ekinci aldı. Çeyrek altını ise, bir gelin kazandı. Gün birincisi 18 puanla Gülcan oldu. Yeni yarışmacı Güngör günü ikinci tamamladı

GELİNİM MUTFAKTA NEDİR?

Gelinim Mutfakta yarışması Kanal D'nin uzun soluklu bir yarışma programıdır. Bu yarışmada hem yemek hem gelin hem kaynana hem de bol ödül var. Yarışmanın sunuculuğunu ise Türkiye'nin önde gelen ses sanatçısı Fatih Ürek üstlendi.

GELİNİM MUTFAKTA KONUSU?

Fatih Ürek'in sunumu ile hafta içi her gün 12.45 de izleyicisi karşısında oluyor. Gelinim Mutfakta programında ilk hafta 4 yarışmacı gelin kaynana oluyor. Her hafta bir gelin kaynana ikilisi birinci olarak ödüle ulaşırken bir gelin kaynana da Gelinim Mutfakta yarışmasına veda ediyor. Fatih Ürek'in sunumuyla gelinler yarışıyor, kaynanalar puan veriyor! Her gün günün birincisi belirleniyor. Günün birincisine herhangi bir ödül verilmezken haftanın birincisi çifte 5 adet altın bilezik ödülü veriliyor.

GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU FATİH ÜREK KİMDİR?

3 Nisan 1966 tarihinde Erzurum'da bir işçi ailesinin 4 çocuğundan biri olarak dünyaya geldi. Ailenin tek erkek çocuğu olan Fatih Ürek'in 3 kız kardeşi ve ablası vardır. Bir sucuk fabrikasından çalışan babası Şerafettin Ürek'in Bursa'ya taşınma kararı almasının ardından henüz 1 yaşında iken Bursa'ya giden Fatih Ürek'in çocukluk yılları Bursa'da geçti.

Genç yaşta ses sanatçısı olmaya karar veren Fatih Ürek bir süre Bursa'daki mekanlarda sahne aldıktan sonra sonra İstanbul'a taşınma kararı aldı. 1989 yılında İstanbul'a taşınan Fatih Ürek, 1993'da ilk albümü olan "Yaktı Yaktı"yı çıkardı. Bu albümde Bülent Ersoy'un "Sefam Olsun" albümünde seslendirdiği aynı isimli şarkıya yeniden yorumlamış ve büyük ses getirmiştir. İkinci albümünü 1995 yılında "Sen İki Gözümsün" adıyla çıkaran Fatih Ürek, bu albümünde pop şarkılarının yanı sırasında klasik şarkılara da yer vermiştir.

Uzun yıllar albüm çalışması yapmayan Fatih Ürek, 2008 yılında çıkardığı "Sus" adlı albümü ile müzikal çalışmalarına kaldığı yerden devam etmiştir. 2011 yılında yeni bir albüm çalışmasına daha imza atan Fatih Ürek, bu albümde seslendirdiği "Hayde" ve "Yedi Tepe" şarkıları ile büyükk beğeni toplamıştır. Sevilen sanatçı özellikle kendine has giyim tarzı ve 2008 yılında seslendirdiği "Hadi Hadi" şarkısı ile akıllarda yer edinmiştir.

2015 yılında aldığı fazla kilolar nedeni ile mide amaliyatı olan Fatih Ürek, başarılı geçen ameliyat sonrası oldukça fazla kilo vermiştir. Sevilen şarkıcı Fatih Ürek, son olarak Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşacak olan "Gelinim Mutfak" isimli programın sunuculuğunu üstlenmektedir.