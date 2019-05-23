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  • Son Güncelleme: 23.05.2019 19:36

Terör örgütü ’da çöküş sürüyor! Gri kategorideki terörist infaz edildi

Güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonlarla her geçen gün ağır kayıplar veren Terör örgütü ’daki çöküş ve iç hesaplaşma daha da arttı. Son dönemde artan örgüt içi infazlara süsü veriliyor! Gri kategoride aranan terörist kod adlı iç hesaplaşma sırasında infaz edildi.

PKK’da çöküş hızlandı! Birbirlerini infaz etmeye başladılar

Güvenlik güçlerinin operasyonlarıyla ağır kayıplar veren bölücü terör örgütü 'da yaşanan korku ve panik, örgüt içi hesaplaşmayı hızlandırdı.

TERÖRİSTLER BİRBİRİNE DÜŞTÜ
Son dönemdeki operasyonlarla sözde lider kadroları dahil olmak üzere birçok teröristin etkisiz hale getirilmesi, örgütün sözde üst yönetimi ile kırsaldaki teröristleri birbirine düşürdü. Sözde lider kadro kırsaldaki teröristleri ajanlıkla suçlarken, bu suçlamalar örgütte infazları artırdı. Bölücü terör örgütü, artan infazlara örgüt mensupları arasında huzursuzluğa neden olmaması için ise süsü veriyor.

MAĞARADA İNFAZ EDİLDİ
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, örgüt içi infaz en son Jandarma Özel Harekat birliklerince 15 Mayıs'ta 'nin Pülümür kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon ile ortaya çıkarıldı. Terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan sözde Erzurum eyaleti Yayladere gücü sorumlusu kod adlı 'in kış dönemi kaldığı mağarada infaz edildiği ve olayın intihar olarak gösterildiği belirlendi.

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