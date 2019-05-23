Başkan Recep Tayyip Erdoğan sağlık çalışanları ile düzenlenen iftar programına katıldı. Başkan Erdoğan burada önemli açıklamalarda bulunudu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

Görevi başında şehit düşen tüm çalışanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin.

Ülkemizin dört bir yanında kurulan iftar sofraları birli ve beraberliğimizi artırıyor. Oruç kişinin kendini muhtaçların yerine koyarak onları anlamasına vesiledir.

Eğitim, sağlık, adalet ve güvenlik alanlarında ülkemizi gerçekten farklı bir seviyeye getirdik. Türkiye bu günlere geçmiş hatalarından ders çıkartarak gelmiştir.

Türkiye şehir hastaneleri ile birlikte devrim yaşıyor. Dünyada var mı başka benzeri.

1400 yıllık kardeşliğimize biz sahip çıkmazsak, kardeşlik hukukunu biz yüceltmezsek unutmayalım ki bunu başkaları bizim adımıza yapmayacaktır. İslam aleminin iç karartıcı durumunun vebali öncelikle bize aittir, Müslümanlara aittir.

İmsakla birlikte oruç ibadetine başlayanlar, günde 5 kez aynı kıbleye yönelenler, aynı yaratıcıya, aynı mukaddes kitaba inananlar kalkıp birbirlerine silah doğrultabiliyorsa, birbirlerine hunharca katledebiliyorsa burada yanlış giden başka şeyler var demektir.

"BU YIL 29 BİN SAĞLIK ÇALIŞANI İSTİHDAM EDECEĞİZ"

Bu yıl içerisinde 29 bin 689 yeni sağlık çalışanını kamuda istihdam etmek için süreci başlattık. İnşallah ilk etapta 12 bin sağlık personelinin alımını gerçekleştireceğiz.

Türk doktoruna, hizmete, Batılı güveniyor. Bizim doktorlarımız hemşirelerimiz hastasına karşı çok müşfik. Yani öyle gururlu, kibirli değil. Böyle olunca da Helga, Corç buraya geliyor. Burası bir sağlık havzası haline inşallah geliyor. Ülkemiz bütçesinde bir kara deliğe dönüşen yerli ilaç meselesini teşvik ediyoruz. Kaliteden asla ödün vermeden yerli ilaç ve tıbbi cihaz sektörümüzü inşallah güçlendireceğiz. Dost ve kardeş ülkelerin ilaç ve tıbbi cihaz ihtiyaçlarına cevap veren bir ülke haline geleceğiz.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Son 17 yılda elde ettiğimiz başarımızın asıl mimari olarak gördüğüm siz sağlık çalışanlarımıza şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Sizlerin görevlerinizi huzuru kalple yapabilmeniz için elimizden gelen gayreti göstereceğinizi ifade etmek istiyorum. Bu sofra her zaman kurulan sofraya benzemez. Bu Ramazan sofrası. Biliyorsunuz muhabbetten Muhammed oldu hasıl, Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl. Sağlık çalışanlara yönelik şiddetin önlenmesi başta olmak üzere sizlerin haklarınızı koruyacak adımları atan İçişleri Bakanlığımız, Adalet Bakanlığımızla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Her birinize şükranlarımı sunuyorum.