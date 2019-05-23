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  • 23.05.2019 20:11
  • Son Güncelleme: 23.05.2019 20:11

'da 'nün yeni yapılanmasına operasyon! 9 gözaltı

'da, 'nün yeniden yapılanma içinde olduğu ihbarı üzerine harekete geçen ekipleri 7’si üniversiteli 9 kadını gözaltına alındı.

FETÖ'nün yeni yapılanmasına operasyon!

'da darbe girişimine kalkışan 'ne yönelik operasyonlar sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü Şubesi ekipleri, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından / kapsamında üniversite öğrencilerinin yeniden yapılandığı bilgisi üzerine harekete geçti.​

7'Sİ ÜNİVERSİTELİ 9 KADIN GÖZALTINA ALINDI
Bir süre takibe alınan üniversite öğrencileri, savcılık talimatıyla gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen S.K., K.E., S.D., E.U., Ş.Ç., D.K., S.Ç., H.A. ve N.K. isimli kadınlar ifadeleri için emniyete götürüldü. Ayrıca şüphelilerin evlerinde arama yapıldı. Şüphelilerden H.A. ve N.K. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, diğer şüphelilerin sorgularının sürdüğü belirtildi.

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