15 Temmuz'da darbe girişimine kalkışan Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonlar sürüyor.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY kapsamında üniversite öğrencilerinin yeniden yapılandığı bilgisi üzerine harekete geçti.​

7'Sİ ÜNİVERSİTELİ 9 KADIN GÖZALTINA ALINDI

Bir süre takibe alınan üniversite öğrencileri, savcılık talimatıyla gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen S.K., K.E., S.D., E.U., Ş.Ç., D.K., S.Ç., H.A. ve N.K. isimli kadınlar ifadeleri için emniyete götürüldü. Ayrıca şüphelilerin evlerinde arama yapıldı. Şüphelilerden H.A. ve N.K. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, diğer şüphelilerin sorgularının sürdüğü belirtildi.