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  • 23.05.2019 21:18
  • Son Güncelleme: 23.05.2019 21:18

teşviki kanun teklifi kabul edildi

Teşviki Kanun teklifi kabul edildi.Turizm tesislerinde çalışan personelin konaklamasıyla ilgili düzenlemeler getiriliyor.

O kanun teklifi kabul edildi!

Teklif görüşmelerine Genel Kurulunda devam edildi. Kanun teklifinde, işletmesi belgeli işletmeler için yapılan sınıflandırma çalışmalarında sektör temsilcisinin bulunmadığı hallerde, üç Bakanlık kontrolörü yerine iki Bakanlık kontrolörünün sınıflandırma yapabilmesi sağlanıyor.

Turizm tesislerinde çalışan personelin konaklamasıyla ilgili düzenlemeler getiriliyor.

Turizm merkezlerine yönelik yol iyileştirme çalışmaları kapsamında yol yapma imkanı bulunmayan belediyelere ilgili Bakanlığın ödenek aktarması öngörülüyor.

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