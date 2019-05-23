Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 23.05.2019 08:29
  • Son Güncelleme: 23.05.2019 08:29

Son dakika: merkezli operasyonlarda 23 şüphelisi yakalandı

polisi /PDY yapılanmasına yönelik Balıkesir merkezli yaptığı operasyonlarda 23 FETÖ şüphelisini yakaladı. Operasyonlarda yakalanan 23 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 11 kişi adli kontrol şartı ile serbest kaldı, 10 kişinin ise hakkında soruşturmaların devam ettiği öğrenildi.

23 FETÖ şüphelisi yakalandı

Edinilen bilgiye göre, genelinde /PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlarda; İzmir Ağır Ceza mahkemesince hakkında 3 yıl 1 ay, 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 özel sektör çalışanı İvrindi ilçesinde yakalanarak cezaevine gönderildi. Burdur Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan müzahir kurum çalışanı 1 kişi Edremit ilçesinde, Ankesörlü telefonlardan periyodik aralıklarla ardışık olarak arandıkları değerlendirilen; 9'u kara kuvvetleri, 1'i jandarma, 1'i hava kuvvetleri komutanlıklarında 8 muvazzaf astsubay, 1 ihraç astsubay, 1 ihraç üsteğmen ve 1 ihraç uzman jandarma olmak üzere aranan toplam 11 kişinin yakalanmasına yönelik; Balıkesir merkezli 10 ilde Balıkesir, Ankara, Kütahya, Burdur, Trabzon, Çankırı, İzmir, Kocaeli, ve Tekirdağ'da yapılan eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda da, Örgütün gizli haberleşme programı Bylock kullanıcısı oldukları tespit edilen 23 şüpheliye yönelik Balıkesir dahil 8 ilde İstanbul, İzmir, Konya, Kayseri, Karaman, Bursa ve Van illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda 16 şüpheli yakalandı. Adli mercilere sevk edilen 12 şüpheliden 11'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı, 1 şüphelinin ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenilirken 4 şüpheli hakkında soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Balıkesir merkezli operasyonlarda 23 FETÖ şüphelisi yakalandı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri