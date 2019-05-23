



Eskişehir'de, sarar şirketler grubu yönetim kurulu başkanı cemalettin sarar ve eşi zehra sarar'ı, evlerine girip ellerini ve ayaklarını bağladıktan sonra gasp eden Moldovalı çetenin, fabrikanın bahçesinde bulunan villaya ulaşmak için, tel örgüleri kesip toprağı kazdıkları belirlendi.