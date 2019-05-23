Eskişehir'de, sarar şirketler grubu yönetim kurulu başkanı cemalettin sarar ve eşi zehra sarar'ı, evlerine girip ellerini ve ayaklarını bağladıktan sonra gasp eden Moldovalı çetenin, fabrikanın bahçesinde bulunan villaya ulaşmak için, tel örgüleri kesip toprağı kazdıkları belirlendi.
Cemalettin Sarar'ın eşin Zehra Sarar, dehşet gecesini anlattı
Sarar Şirketler Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ın rehin alınması olayı Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Sarar ailesine yapılan bu saldırının ardından son dakika gelişmeleri birbiri ardına geldi. Ünlü iş adamı Cemalettin Sarar'ın eşi Zehra Sarar, tüm bu gelişmeler sonrası o gece yaşananları anlattı! İşte Zehrar Sarar'ın ağzından dehşet gecesi yaşananlar...
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